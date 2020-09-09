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09.09.2020 16:28
Рубрика: Экономика

Минпромторг предложил маркировать алкоголь

Текст: Екатерина Петрова
Минпромторг России предложил ввести маркировку для алкогольной продукции - начать планируется с пива.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Об этом заявил глава министерства Денис Мантуров на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства, которое проходит в формате видеоконференции. В последующем маркировка может охватить остальные виды алкоголя.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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По словам главы ведомства, система маркировки позволит защитить права потребителей, минимизировать риск покупки контрафактной продукции.

"Из пока не затронутых экспериментом позиций считаем важным зайти с маркировкой в сегмент алкоголя, чтобы защитить наших потребителей: это важно, поскольку данная сфера особенно подвержена контрафакту и фальсификату. Мы предлагаем начать с пива и дальше масштабировать проект на другие алкогольные напитки", - сообщил Денис Мантуров.

По словам главы Минпромторга, к формированию основ для внедрения маркировки товаров правительство приступило в 2016 году. Акцент был сделан на создание цифровой системы. И сегодня уже создана вся необходимая инфраструктура, которая позволяет ритмично расширять номенклатуру маркируемой продукции, подчеркнул Мантуров.

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
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Сейчас в системе - 270 тыс. компаний, проект охватывает 12 товарных групп, число эмитированных кодов приближается к 20 млрд. В обязательном порядке маркируются изделия из меха, табачная продукция, обувь лекарства. До конца 2020 года вступят в силу требования об обязательной маркировке фототоваров, шин и парфюмерии. С января 2021 года маркировка станет необходимой для товаров легкой промышленности и молочной продукции.

Экономика Товары и цены Правительство Минпромторг Алкоголь и табак Госрегулирование оборота алкоголя

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