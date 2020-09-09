Минпромторг предложил маркировать алкоголь

Минпромторг России предложил ввести маркировку для алкогольной продукции - начать планируется с пива.

Об этом заявил глава министерства Денис Мантуров на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства, которое проходит в формате видеоконференции. В последующем маркировка может охватить остальные виды алкоголя.

По словам главы ведомства, система маркировки позволит защитить права потребителей, минимизировать риск покупки контрафактной продукции.

"Из пока не затронутых экспериментом позиций считаем важным зайти с маркировкой в сегмент алкоголя, чтобы защитить наших потребителей: это важно, поскольку данная сфера особенно подвержена контрафакту и фальсификату. Мы предлагаем начать с пива и дальше масштабировать проект на другие алкогольные напитки", - сообщил Денис Мантуров.

По словам главы Минпромторга, к формированию основ для внедрения маркировки товаров правительство приступило в 2016 году. Акцент был сделан на создание цифровой системы. И сегодня уже создана вся необходимая инфраструктура, которая позволяет ритмично расширять номенклатуру маркируемой продукции, подчеркнул Мантуров.

Сейчас в системе - 270 тыс. компаний, проект охватывает 12 товарных групп, число эмитированных кодов приближается к 20 млрд. В обязательном порядке маркируются изделия из меха, табачная продукция, обувь лекарства. До конца 2020 года вступят в силу требования об обязательной маркировке фототоваров, шин и парфюмерии. С января 2021 года маркировка станет необходимой для товаров легкой промышленности и молочной продукции.