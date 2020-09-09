Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил расширять перечень товаров, подлежащих маркировке.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров выступил на совещании президента России с членами правительства с докладом о системе маркировки товаров.

Михаил Мишустин, в свою очередь, привел пример легализации целых отраслей: до начала маркировки меховых изделий объем торговли составлял 6 миллиардов рублей, а с началом этого процесса оказалось, что он составляет 60 миллиардов рублей.

"Естественно, что это вскрывало как, фактически, нелегальный импорт, так и нелегальное производство, а это уже и недоплаченные налоги, и социальные страховые взносы", - отметил он.

Премьер-министр подчеркнул, что важно не останавливаться и дальше двигаться как в расширении номенклатуры маркируемых товаров, так и в технологиях.