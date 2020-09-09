Мишустин вручил премии правительства в области культуры

С небольшой отсрочкой, вызванной пандемией коронавируса, премьер-министр Михаил Мишустин все-таки смог лично вручить премии правительства в области культуры за 2019 год.

Лауреатами прошлого года стали представители разных направлений. В частности, отмечены выставочный проект "Народное искусство России начала XXI века: вызовы времени" и проект музеефикации Болгарского историко-археологического комплекса и острова-града Свияжск. Продюсеры Леонид Верещагин и Никита Михалков вместе с актером Владимиром Машковым удостоены премии за фильм "Движение вверх". Из литературной среды отмечены за роман "Зулейха открывает глаза" Гузель Яхина и Ольга Славникова за книгу "Прыжок в длину". Также премию получила автор всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица" Дарья Златопольская. Всего по итогам 2019 года отмечено двенадцать проектов.

- Ваш труд и талант вызывают восхищение, уважение, гордость за нашу страну, и вы те, через кого богатство нашей культуры открывается всему миру, - заявил Михаил Мишустин, открывая в Доме правительства церемонию награждения.

Каждая из отмеченных работ, по его словам, стала событием, вызвала в обществе особый резонанс. "Это прекрасные книги и фильмы о ярких и драматических судьбах людей и высоких победах наших спортсменов. Исторические спектакли для детей и подростков. Экспозиции, которые представляют творческие силы и традиции разных регионов нашей многонациональной страны во всем их своеобразии и многообразии. Это глубокие исторические изыскания и концерты классической музыки. И конечно, проекты, благодаря которым сбылись мечты многих одаренных детей", - отметил председатель правительства.

Российская культура, считает он, дает человеку опору и вдохновение, учит быть гражданином своей страны, в самых трудных ситуациях сохранять достоинство, мудрость и волю к победе. Именно эти ценности и традиции лежат в основе воспитания детей и внуков в каждой российской семье, сказал Мишустин. В число лауреатов премии вошли сразу несколько проектов для детей и молодежи. Так, помимо "Синей птицы", за цикл исторических спектаклей для детской и юношеской аудитории на сцене Малого театра отмечены актеры Валерий Афанасьев и Василий Бочкарев, режиссер-постановщик Владимир Бейлис. "Открыть новый яркий талант и поддержать его в самом начале творческого пути - задача благородная и очень непростая. Мы признательны тем, кто берет на себя эту миссию, и правительство продолжит поддержку таких начинаний", - пообещал премьер-министр.

Содействие со стороны государства будет оказываться, чтобы сокровища отечественной культуры и искусства стали доступны каждому, кто хочет к ним прикоснуться. Этому помогают современные технологии, заметил глава правительства: "Поэтому мы продолжаем развивать цифровые формы знакомства людей с искусством, и для этого есть отдельный федеральный проект "Цифровая культура". Он помогает развивать виртуальные концертные залы, цифровые гиды по выставкам, онлайн-трансляции спектаклей, лекций".

Только культура не может и не должна полностью уходить в виртуальное пространство, предупредил Михаил Мишустин. Возможность прийти на спектакль, послушать оркестр, посмотреть хороший фильм в кинотеатре должна быть даже в самых отдаленных уголках нашей страны. "И мы продолжим строить и ремонтировать детские театры, приводить в порядок сельские дома культуры, создавать библиотеки и поддерживать тех, кто работает в области культуры, в том числе некоммерческие организации и наших волонтеров", - заверил председатель правительства.

- Я глубоко уверен в том, что достижение национальных целей без деятельности в области культуры и искусства практически невозможно, - заявил Мишустин в конце церемонии.

Всем лауреатам он от души пожелал, чтобы на творческом пути их неизменно ждал успех, а идеи находили самое лучшее воплощение и самое высокое признание.