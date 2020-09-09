Молоко из-за введения маркировки подорожает незначительно

"Мы пристально отслеживаем влияние маркировки на стоимость и доступность продукции. Оно существенно ниже инфляции. По молоку мы не ожидаем роста более 1,8% на единицу продукции", - сказал министр.

Эксперимент по маркировке молочной продукции начался в июле 2019 года и будет продолжаться до конца нынешнего года. По его итогам будет определена последовательность начала обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции.

Обязательная маркировка будет поэтапно вводиться с января 2021 года. С этой же даты начнется маркировка товаров легкой промышленности.

Сейчас в России обязательной маркировке подлежат меховые изделия, табачная продукция, обувь и лекарства. До конца нынешнего года станет обязательной маркировка фототоваров, шин и парфюмерии, напомнил Мантуров.