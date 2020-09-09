На сколько критичен для россиян взлет курса евро выше 100 рублей

На этой неделе валютная пара доллар/рубль обновила максимум 75,98, таким образом, открыла себе дорогу к 77,61 и выше.

Специально для "Российской газеты" Иван Капустянский, ведущий аналитик Forex Optimum, дал прогноз по дальнейшему ослаблению рубля и рассказал, как рекордный рост иностранных валют скажется на населении:

- В рамках среды курс доллара может попытаться укрепиться в рамках коррекционного движения с целью 76 рублей. А уже на горизонте сентября "американец" способен приблизится к 78 рублям.

Поводом для локального восстановления рубля может стать нефть, которая во вторник обвалилась. Факторами, которые стали причиной столь масштабного обвала стали: рост числа случаев заражения коронавирусом и демпинг цен со стороны Saudi Aramco.

Рост заболеваемости был зафиксирован в 22 из 50 штатов США. Также вспышки усиливаются в Индии и Великобритании. В свою очередь, стало известно еще в понедельник, что нефтяная компания Saudi Aramco снизила официальные отпускные цены на нефть с поставкой в октябре для покупателей из всех регионов.

В среду ожидаются данные по запасам нефти от Американского института нефти (API). Если ведомство подтвердит снижение запасов, тогда прошедшая неделя может стать седьмой неделей подряд, когда запасы уменьшаются. В случае если статистика будет положительной, этот факт может подтолкнуть нефть к локальной коррекции. Тем более, что нефть технически готова расти. Также укреплению рубля может поспособствовать рост спроса на рисковые активы и замедление роста доллара.

В свою очередь, в среду также будет опубликована статистика по ВВП РФ за второй квартал. Ожидается падение на 8,5%. Однако несмотря на это реакция на статистику, вероятно, будет сдержанной.

В конце недели пара доллар/рубль может оказаться выше текущих уровней, ближе к отметке 77. Во многом динамка будет зависеть от статистики по инфляции в США. Данные будут опубликованы в пятницу. Есть вероятность, что она в США подрастет, а значит статистика будет воспринята позитивно. Поводом для этого является снижение уровня безработицы в США, а также рост почасовой заработной платы и средней продолжительности недели. Уровень безработицы составил 8,4% против 9,8%, что ожидали аналитики. Средняя почасовая заработная плата выросла сразу на 0,4% месяц к месяцу. Таким образом доллар может укрепиться ко всем ключевым валютам и рублю, в частности.

Для людей моментальный обвал рубля, например, до 100 и выше рублей за евро, а потом его постепенное продолжительное укрепление, как это обычно бывает, не катастрофический сценарий. Куда страшнее если валюта в долгосрочной перспективе будет постепенно расти.

Таким образом, будет нарастать инфляция, а соответственно падать уровень благосостояния, потому что реальный уровень доходов будет снижаться. Такой тренд может привести к увеличению бедности.

Однако этот сценарий кажется сейчас маловероятным. В случае стабилизации геополитических факторов, а также при восстановлении нефти рубль сможет вернуть часть утраченных позиций.