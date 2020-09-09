На Украине после майдана стало рождаться почти вдвое меньше детей

Количество детей, которые родились на Украине после майдана, уменьшилось на 40 процентов по сравнению с показателями до 2014 года - с 465 тысяч до 330 тысяч новорожденных в год.

При этом пятая часть детей родилась вне брака, а около 386 тысяч несовершеннолетних украинцев живут в сложных жизненных обстоятельствах. 10 тысяч украинских детей с начала 2020 года получили статус сироты или ребенка, лишенного родительской опеки. При этом количество смертей превышает рождаемость: за первую половину 2020 года украинцев стало меньше на 140 тысяч. По некоторым данным, количество граждан, постоянно проживающих на Украине, сейчас составляет чуть более 37 миллионов человек.

Об этой крайне сложной демографической ситуации на Украине заявил на брифинге руководитель департамента защиты прав детей украинского министерства социальной политики Руслан Колбаса, сообщает издание "Корреспондент". Он добавил, что в стране неуклонно сокращается количество зарегистрированных браков и увеличивается процент разводов.

Подобный исход был ожидаем с учетом урезания расходов на социальные нужды и пренебрежения интересами демографической ситуации в стране в интересах политики монетизации, которую под давлением своих западных кураторов стали проводить лица, пришедшие во власть на Украине в результате госпереворота. На уровне жизни граждан Украины сказались многие негативные факторы, в первую очередь, разрыв экономических отношений с Россией, усиление оттока трудоспособного населения за границу, постоянный рост цен на услуги ЖКХ.

Как сообщает издание "Страна", опросы показывают, что 70 процентов украинцев полагают, что страна движется по неправильному пути, а более 80 жителей Украины считают коммунальные тарифы завышенными.