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09.09.2020 17:34
Рубрика: В мире

На Украине после майдана стало рождаться почти вдвое меньше детей

Текст: Андрей Васильев
Количество детей, которые родились на Украине после майдана, уменьшилось на 40 процентов по сравнению с показателями до 2014 года - с 465 тысяч до 330 тысяч новорожденных в год.
Фото: Яков Андреев/РИА Новости Фото: Яков Андреев/РИА Новости
Фото: Яков Андреев/РИА Новости

При этом пятая часть детей родилась вне брака, а около 386 тысяч несовершеннолетних украинцев живут в сложных жизненных обстоятельствах. 10 тысяч украинских детей с начала 2020 года получили статус сироты или ребенка, лишенного родительской опеки. При этом количество смертей превышает рождаемость: за первую половину 2020 года украинцев стало меньше на 140 тысяч. По некоторым данным, количество граждан, постоянно проживающих на Украине, сейчас составляет чуть более 37 миллионов человек.

Фото: instagram.com/eparhia_odessa
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Об этой крайне сложной демографической ситуации на Украине заявил на брифинге руководитель департамента защиты прав детей украинского министерства социальной политики Руслан Колбаса, сообщает издание "Корреспондент". Он добавил, что в стране неуклонно сокращается количество зарегистрированных браков и увеличивается процент разводов.

Подобный исход был ожидаем с учетом урезания расходов на социальные нужды и пренебрежения интересами демографической ситуации в стране в интересах политики монетизации, которую под давлением своих западных кураторов стали проводить лица, пришедшие во власть на Украине в результате госпереворота. На уровне жизни граждан Украины сказались многие негативные факторы, в первую очередь, разрыв экономических отношений с Россией, усиление оттока трудоспособного населения за границу, постоянный рост цен на услуги ЖКХ.

Как сообщает издание "Страна", опросы показывают, что 70 процентов украинцев полагают, что страна движется по неправильному пути, а более 80 жителей Украины считают коммунальные тарифы завышенными.

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