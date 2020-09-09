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09.09.2020 09:53
Рубрика: Общество

Назван минимальный балл ЕГЭ для поступления в педвузы

Текст: Ксения Колесникова
Министерство просвещения опубликовало проект приказа, который устанавливает минимальные баллы ЕГЭ для поступления в подведомственные ему федеральные педагогические вузы. Их всего 33.
Сдача ЕГЭ в Москве. Фото: Сергей Куксин/РГ Сдача ЕГЭ в Москве. Фото: Сергей Куксин/РГ
Сдача ЕГЭ в Москве. Фото: Сергей Куксин/РГ

Например, для поступления в МПГУ на бакалавриат по направлениям "математика" или "физика" нужно будет сдать ЕГЭ по русскому языку минимум на 45 баллов, математику - минимум на 39, а физику - минимум на 40.

Со следующего года в вузы сможет поступить каждый второй абитуриент

На педагогическое образование (с двумя профилями подготовки по разным предметам) минимальные баллы следующие: русский язык - 45, математика - 39, литература - 40, химия - 40, биология - 40, история - 40, иностранный язык - 45, обществознание - 45, география - 40.

В РГПУ им. Герцена на бакалавриат по направлению "информационные системы и технологии" минимальные баллы такие: русский язык - 45, математика - 40, информатика - 46.

Проект пока проходит общественное обсуждение, которое продлится до 21 сентября.

В свою очередь баллы Единого госэкзамена, которые требуют от абитуриентов вузы, всегда выше баллов, необходимых для получения аттестата.

Вузы не будут ограничивать число студентов на лекциях

Ранее министерство науки и высшего образования опубликовало проект приказа о минимальных баллах ЕГЭ для тех, кто будет поступать в вузы минобрнауки в 2021 году: иностранный язык - 30, история - 35, математика, физика, биология, химия - все по 39, русский язык, литература, география - все по 40, информатика - 44, обществознание - 45.

Общество Образование ЕГЭ в России

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