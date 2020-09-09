Нелегальные вырубки леса будут выявляться автоматически

В 2020 году площадь дистанционного мониторинга лесов выросла на 30 млн гектаров, сообщили "РГ" в Рослесинфорге. Сейчас она превышает 170 млн гектаров в 32 регионах. Всего покрыто космической съемкой 20% лесных земель, где ведется активная лесозаготовка.

Объем незаконных рубок с 2016 года снижается во многом благодаря дистанционному мониторингу. Из космоса хорошо видны любые лесонарушения, они выявляются быстрее, сокращается время между началом незаконной рубки и ее обнаружением.

Пока это самый эффективный способ следить за лесом. Рослесинфорг выступает за то, чтобы этот вид мониторинга покрывал до 100% территорий земель лесного фонда. Ведомство работает над автоматизацией процессов выявления незаконных рубок. "Признаки изменения лесного покрова обрабатываются с помощью собственного программного продукта. Однако, отнесение конкретной вырубки, обнаруженной на космическом снимке, к легальной производится вручную, - рассказала замглавы Рослесинфорга Людмила Коновалова. - Для полной автоматизации процесса необходимо изменить законодательство в части обязательного внесения координат отвода лесосек в ЛесЕГАИС - единую государственную автоматизированную информационную систему учета древесины и сделок с ней".

Эта норма предусмотрена поправками в Лесной кодекс и отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования отношений, связанных с оборотом древесины. Законопроект сейчас находится на рассмотрении в комитете Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. Документ предусматривает внесение в ЕГАИС учета древесины и сделок с ней сведений о координатах лесосек. "На данный момент границы лесосек фиксируются только на материалах отводов (на бумажном носителе), без привязки к системам координат. Если поправки будут приняты, то сопоставление мест вырубок и границ легальных лесосек при космомониторинге станет автоматическим. Тем самым будет обеспечен максимально оперативный контроль за состоянием лесных ресурсов", - уверена замглавы Рослесинфорга.

Только в 2020 году Рослесинфорг направил в региональные лесоуправления более 4,5 тыс. обработанных фрагментов космических снимков с признаками нарушения лесного законодательства. При полевых проверках подтверждено 2,5 тыс. нарушений лесного законодательства, из которых 1259 случаев - незаконная рубка. В результате изъято около 400 тыс. кубометров древесины, общий ущерб составил 2,4 млрд рублей.

В 2019 году с помощью мониторинга выявлено и подтверждено 1958 фактов незаконной рубки на площади свыше 6,2 тыс. гектаров, объемом 929,3 тыс. кубометров. Общий размер нанесенного государству вреда составил свыше 5,1 млрд рублей. Всего по результатам дистанционного мониторинга использования лесов в 2019 году выявлено около 80% от всего объема незаконной рубки в России.

Непрерывный дистанционный мониторинг Рослесинфорг стал проводить четыре года назад. Это позволяет в течение шести дней с момента космической съемки получать информацию о нарушениях законодательства в наиболее проблемных лесничествах. В этом году под непрерывным контролем находятся 43 лесничества в 13 регионах (25 млн гектаров). "Дистанционный мониторинг использования лесов, по сравнению с традиционными методами сбора и анализа информации, является более эффективным инструментом контроля за заготовкой древесины, - отмечает Людмила Коновалова. - В связи с этим, площадь мониторинга ежегодно растет: если в прошлом году он покрывал 139,7 млн гектаров лесного фонда, то в 2020-м его площадь увеличилась до 171,5 млн га. Кроме того, на 65% увеличилась площадь, на которой осуществляется непрерывный мониторинг".

Приоритетность в выборе территорий для проведения дистанционного мониторинга основана на риск-ориентированном подходе. Контроль из космоса проводится в тех регионах, где активно развита заготовка и переработка древесины, а в предыдущие годы уже выявлялись факты незаконной рубки. В ряде регионов, таких как Вологодская, Кировская, Омская, Свердловская, Ярославская, Тверская области мониторинг охватывает примерно половину территории лесного фонда. В регионах, где активно ведется лесозаготовка, таких как Иркутская область и Пермский край, дистанционный мониторинг осуществляется практически на всей площади. В 2019 году на его ведение выделили 98,3 млн рублей, в 2020 году - 119,1 млн рублей.