Новая структура управления жилищным фондом создана в Минобороны РФ

В Министерстве обороны России создана специализированная некоммерческая организация в форме федерального государственного автономного учреждения ФГАУ "Росжилкомплекс". Как сообщили в военном ведомстве, новая структура появилась в рамках перехода на единую систему содержания и управления жилищным фондом.

"Переход к единой системе управления позволит создать эффективный инструмент комплексного управления, контролировать использование и эксплуатацию жилищного фонда, автоматизировать процесс и сократить время на распределение и заселение жилых помещений", - рассказали в Минобороны.

Там отметили, что "Росжилкомплекс" будет управлять и распоряжаться ведомственным жилищным фондом, обеспечивать военнослужащих жилыми помещениями, проводить благоустройство и содержание жилых зон на территории военных городков. Ранее эти функции были распределены между центральными органами военного управления и организациями Минобороны России. Также новая структура будет контролировать весь жизненный цикл объектов недвижимости, включая проектирование, строительство, содержание и ремонт фондов.

В Минобороны отметили, что создание "Росжилкомплекса" позволит эффективно решать жилищно-коммунальные вопросы. "Специалисты будут осуществлять техобслуживание и ремонт инженерных систем, лифтового оборудования, систем связи, сигнализации и видеонаблюдения зданий, включая аварийное и диспетчерское обслуживание", - рассказали в военном ведомстве. Также организация будет выполнять текущий ремонт ведомственных общежитий и многоквартирных домов, проводить подготовку к сезонной эксплуатации, вести благоустройство и содержание жилых зон, а также вести строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.