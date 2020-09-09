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9 сентября 2020 г.

Постановление правительства Новосибирской области от 9 сентября 2020 года № 385-п "О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п"

Дата подписания 9 сентября 2020 г.
Опубликован 9 сентября 2020 г.
Вступает в силу 12 сентября 2020 г.

Документ является поправкой к

Постановление правительства Новосибирской области от 18 марта 2020 года № 72-п "О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", предложениями Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области (письма от 08.09.2020 № 54-00-01/001-8284-2020, от 09.09.2020 № 001/001-8336-2020) Правительство Новосибирской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п "О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области" следующие изменения:

1) преамбулу после слов "от 01.09.2020 № 001/001-8018-2020" дополнить словами ", от 08.09.2020 № 54-00-01/001-8284-2020, от 09.09.2020 № 001/001-8336-2020";

2) подпункт 1 пункта 3 дополнить абзацем следующего содержания:

"работы театров, кинотеатров, концертных организаций, за исключением организации приема ими исполнителей, прибывающих в Новосибирскую область для межрегиональных и зарубежных гастролей, при условии соблюдения зрителями масочного режима;".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 12.09.2020.

Губернатор Новосибирской области А.А.Травников



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