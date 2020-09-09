11 сентября верующие отмечают великий праздник - Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Но как можно праздновать отсечение головы святого? С этим стоит разобраться.

Вопиющий в пустыне

Во-первых, в Церкви днем памяти святых является не день их появления на свет, а день их смерти - то есть день рождения в вечность. Во-вторых, мы привыкли воспринимать слово "праздновать" как синоним слову "радоваться", но быть праздным, то есть не выполнять привычные дела, можно не только когда душу захлестнула радость. Это может случиться и потому, что руки опустились от горя. Именно таков день Усекновения главы Иоанна Крестителя. Обычно в Церкви все праздники сопровождаются отменой поста, который бывает накануне как подготовка к событию. А вот на Усекновение главы строгий пост в сам праздничный день. В память о великом аскете Иоанне Предтече, а еще - подчеркивая, что именно необузданные страсти стали причиной трагедии, развернувшейся около 30 года до РХ в Иудее.

Иоанн появился на свет в семье священника Захарии и Елисаветы, когда те были уже в преклонных летах. Произошло это за шесть месяцев до Рождества Иисуса. Милостью Божьей ребенок избежал смерти во время избиения младенцев в Вифлееме, устроенного по приказу Ирода I Великого - отца того самого Ирода Антипы, который через тридцать лет отдаст приказ отсечь пророку голову. Родители Иоанна умерли, когда он был маленьким, и Предтеча воспитывался религиозной общиной, в пустыне. Известно, что пророк носил грубую одежду, питался диким медом и акридами (вид саранчи), много молился. Когда Иоанну исполнилось тридцать, Господь призвал его к пророческому служению. Иоанн стал "гласом вопиющего в пустыне" (здесь пустыня - это сердца человеческие). Миссией Иоанна было подготовить людей к принятию Спасителя, призвав их к покаянию - отсюда имя "Предтеча", то есть предшественник. Кроме того Сына Божьего нужно было еще опознать среди "сынов человеческих". Встретив Иисуса на реке Иордан, пророк по наитию Святого Духа узнал в Нем Спасителя и крестил Его - в честь этого Иоанна называют еще и Крестителем.

Как и все пророки, Иоанн Предтеча бесстрашно обличал людские пороки. Нет, он не был революционером и не поддерживал экстремистские настроения тех, кто искал вожака, готового поднять бунт против ненавистных римских властей Иудеи. Он призывал не к внешним подвигам, а к внутренним победам - каждого над своим грехом. Как пишет историк Иосиф Флавий, Иоанн учил иудеев "вести чистый образ жизни, быть справедливыми друг к другу и благоговейными в отношении к Предвечному". Предтеча не отделял веры от милосердия: "У кого две рубашки, пусть поделится с неимущим, у кого есть пища, пусть поступит так же". Он не требовал от солдат, чтобы те бросали службу: "Никогда не насилуйте, не вымогайте, не делайте доносов, довольствуйтесь своим жалованьем". Презренным сборщикам налогов он не запрещал заниматься их делом, лишь бы не "взыскивали больше положенного". Праведность Иоанна вызывала уважение даже у тех, кого он обличал: известно, что Ирод Антипа сочувственно слушал пророка.

Голова на блюде - в подарок

Римскому правителю было в чем каяться. Человек не столь алчный и жестокий, как его начальники император Тиберий и прокуратор Понтий Пилат, Ирод был и вменяемым, и осторожным. Раб более понятных удовольствий, он любил пиры, зажигательные танцы... Была у него еще одна слабость по имени Иродиада. Святой Иоанн Златоуст считал: боязнь потерять обольстительницу и стала причиной того, что отнюдь не кровожадный, по-своему симпатизирующий пророку Ирод отдает приказ отсечь Иоанну голову. Приказ, который потом его мучил, лишая покоя и сна.

Победа зла не бывает долгой

С Иродиадой другая песня. Иродиада полагала, что ей не повезло: законным супругом тщеславной распутницы был лишенный наследства сын Ирода Великого Ирод Филипп, приходящийся ей дядей. Статус мужа не устраивал любодейку, и в один из приездов к Филиппу его родного брата Ирода Антипы Иродиада его соблазняет. В глазах иудеев это было мерзостью, но только Иоанн Креститель решился прямо обличать кровосмешение. Предтеча не переставал упрекать Ирода и после того, как тот заточил его в крепость. Чувствуя благосклонность Ирода к пророку, коварная Иродиада искала повод разделаться с Иоанном.

Однажды на пиру в честь дня рождения Ирода Антипы дочь Иродиады Саломея танцевала для него. "Проси что хочешь!" - разгоряченный Ирод был не в себе. "Голову пророка!" - ну не дикая ли просьба для юной танцовщицы? Говорят, когда Саломея принесла на блюде своей матери долгожданный подарок, Иродиада в злобе исколола язык пророка - так, наверное, колола ее правда обличительных слов святого...

Суд Божий совершился над всеми участниками преступления - Иродом, Иродиадой, Саломеей - еще при жизни. Плясунья Саломея, переходя зимой реку, провалилась под лед. Льдина перерезала ей горло, тело отнесло течением, и матери принесли только голову. Ирод и Иродиада во время землетрясения были поглощены разверзшейся землей. Имена всех троих стали символом безумия греха. А праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи напоминает: торжество зла - всегда временно.

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