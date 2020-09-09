Очередной вывозной рейс доставит на родину россиян из США

Граждане России, пожелавшие покинуть США и вернуться на родину, вылетели во вторник из Нью-Йорка в Москву вывозным рейсом "Аэрофлота". Рейс отправлен в 02:31 мск, ожидаемое время прибытия в аэропорт Шереметьево - 10:57 мск.

Посол РФ в США Анатолий Антонов уточнил, что на борту 363 человека, в том числе пять младенцев. Дипломаты помогли вылететь в Россию 29 пассажирам из так называемого гуманитарного списка. В их числе - граждане, оказавшиеся в непростой жизненной ситуации, родители с несовершеннолетними детьми, пожилые люди, инвалиды.

"Всего по итогам 23 вывозных рейсов, нам удалось отправить на родину порядка восьми тысяч человек", - цитирует ТАСС заявление дипломата в Facebook. По словам Антонова, следующий вывозной рейс из Нью-Йорка намечен на 15 сентября.