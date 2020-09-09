Один из боссов сицилийской мафии в тюрьме откусил палец охраннику

Один из боссов сицилийской мафии Джузеппе Фанара, из клана "Коза Ностра", отбывавший пожизненное заключение в тюрьме Ребиббиа, откусил палец охраннику. Как пишет газета Il Messagero, инцидент произошел еще в июне, но известно о нем стало только сейчас.

По данным издания, 60-летний Фанара напал на семерых охранников, когда они проводили обыск в его камере. Во время конфликта мафиози откусил мизинец одному из тюремщиков. Поскольку палец так и не нашли, прокурор решил, что заключенный съел его. Чтобы успокоить разбушевавшегося мафиози, потребовалось несколько часов.

В связи с этим инцидентом Фанара был переведен в тюрьму строгого режима Сассари на Сардинии, ему были предъявлены новые обвинения.

Ранее в этом году власти Италии на фоне пандемии намеревались освободить несколько пожилых мафиозных боссов, в том числе из "Коза Ностры", но это решение вызвало протест общественности, и министерство юстиции пересмотрело его.