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09.09.2020 12:17
Рубрика: В мире

Один из боссов сицилийской мафии в тюрьме откусил палец охраннику

Текст: Юрий Когалов

Один из боссов сицилийской мафии Джузеппе Фанара, из клана "Коза Ностра", отбывавший пожизненное заключение в тюрьме Ребиббиа, откусил палец охраннику. Как пишет газета Il Messagero, инцидент произошел еще в июне, но известно о нем стало только сейчас.

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По данным издания, 60-летний Фанара напал на семерых охранников, когда они проводили обыск в его камере. Во время конфликта мафиози откусил мизинец одному из тюремщиков. Поскольку палец так и не нашли, прокурор решил, что заключенный съел его. Чтобы успокоить разбушевавшегося мафиози, потребовалось несколько часов.

В связи с этим инцидентом Фанара был переведен в тюрьму строгого режима Сассари на Сардинии, ему были предъявлены новые обвинения.

Ранее в этом году власти Италии на фоне пандемии намеревались освободить несколько пожилых мафиозных боссов, в том числе из "Коза Ностры", но это решение вызвало протест общественности, и министерство юстиции пересмотрело его.

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