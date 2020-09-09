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09.09.2020 07:36
Рубрика: В мире

Охлажденный лосось помогает сохраниться коронавирусу

Текст: Алексей Дуэль
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Коронавирус нового типа может выживать и оставаться вирулентным более недели на поверхности охлажденного свежего лосося, следует из препринта исследования китайских ученых, опубликованного на платформе biorxiv.org.

Фото: www.facebook.com/tnwildlife
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При расследовании вспышек COVID-19 в Китае, произошедших на рынках морепродуктов, исследователи обнаружили коронавирус на разделочной доске для лосося. Это стало причиной запреты импорта рыбы этого вида в Поднебесную, пишет РИА Новости.

После этого ученые стали проверять, может ли вирус сохраняться на поверхности охлажденной рыбы? В результате серии экспериментов удалось установить, что COVID-19 два дня может жить на поверхности лосося при температуре 25 градусов по Цельсию. Если же рыбу охладить до 4 градусов, срок его "хранения" увеличится до восьми дней.

"Импортированная и экспортированная рыба должна храниться при низкой температуре (0-4 градусов по Цельсию). В таких условиях, загрязненная SARS-CoV-2 рыба может быть легко транспортирована из одной страны в другую в течение одной недели, становясь одним из источников международного перемещения SARS-CoV-2", - говорится в тексте исследования.

В мире В мире Восточная Азия В мире Восточная Азия Китай Пандемия коронавируса COVID-19

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