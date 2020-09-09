ОНФ предлагает ужесточить контроль за закрытием люков на дорогах

Активисты Общероссийского народного фронта будут добиваться внесения в правила благоустройства требований об оперативном закрытии канализационных люков на городских улицах.

Сейчас, по их данным, люков без крышек очень много, и зачастую они расположены по соседству с школами, детскими садами и недавно благоустроенными зонами отдыха.

В конце лета региональные отделения ОНФ провели рейды в разных городах и выявили обилие открытых люков. В поселке Бородинский Тульской области только на одной Школьной улице было обнаружено четыре открытых люка, причем на пути детей к школе. После сигнала ОНФ чиновники прикрыли один колодец старой дверью, придавив камнями, второй - деревянным поддоном. До двух других люков очередь не дошла вовсе. В карельском Петрозаводске на улице Новоселов, по которой дети идут к школе, три люка были слегка прикрыты сколоченными между собой досками. Люк без крышки был найден около школы и в станице Щербиновской Краснодарского края. В Кабардино-Балкарии ОНФ зафиксировал несколько опасных люков в центральной части города Майский, крышка одного из них оказалась меньше бетонного кольца. В Кинешме Ивановской области открытый люк в благоустроенном дворе не закрыли даже в преддверии визита инспекции из городской администрации: его давно закидали ветками, и ветки даже успели прорасти, добавляют в ОНФ.

При планировании программ благоустройства нужно закладывать в них установку противовандальных крышек люков, считает член Центрального штаба ОНФ, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ Светлана Калинина. Либо требовать от подрядчика, который положил простую металлическую крышку, восстановления украденной крышки по гарантии, которая длится 5 лет, это самый доступный алгоритм действий для лиц, ответственных за нормальное и безопасное состояние объектов ресурсоснабжающей инфраструктуры, говорит Калинина. "Муниципалитет и надзорные органы обязаны контролировать наличие люков и принимать меры для привлечения к персональной ответственности должностных лиц за их отсутствие, - отмечает активист ОНФ. - У нас ищут виновных только после ЧП. Но, чтобы ЧП не было, нужно наказывать за опасное состояние колодцев".

Активисты ОНФ собираются добиваться, чтобы муниципалитеты вносили в правила благоустройства сроки, за которые открытые люки должны закрывать крышками. Также они намерены продолжать мониторинг ситуации.

Проблема в том, что крышки люков и ливневых канализаций крадут сборщики черного металла, говорит первый зампредседателя Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов. По его мнению, нужно не столько привлекать к ответственности должностных лиц, сколько ввести жесткую уголовную ответственность за воровство люков, так как следствием этого является прямая угроза жизни. А за скупку люков или даже их частей в пунктах приёма металла - установить "драконовский" штраф, и не на директора, а на саму организацию. "Есть и другой способ, при котором воровство люков станет невыгодным или даже невозможным: при проектировании новых жилых комплексов и прочих строек в техническое задание закладывать канализационные люки из пластика или в обязательном порядке делать их антивандальными", - добавляет Пахомов.