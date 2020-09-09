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09.09.2020 19:00
Рубрика: Общество

ООН: Мир может столкнуться с пандемией ожирения

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Миру грозит глобальная пандемия ожирения. К таким выводам пришли в ООН, сообщает Газета.RU.

Фото: iStock
Стало известно, начиная с какой дозы алкоголя повышается риск ожирения

По данным организации, в развитых странах проблема лишнего веса представляет собой реальную угрозу. Из-за ситуации, вызванной COVID-19, многие люди лишились заработка, из-за чего вынуждены экономить на еде.

Согласно подсчетам ООН, 3 млрд человек не могут позволить себе здоровое питание, что может повлечь за собой глобальную пандемию ожирения. Это в свою очередь приведет к увеличению расходов на здравоохранение на $1,3 трлн в год.

Общество Здоровье Международные организации ООН

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