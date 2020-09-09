ООН: Мир может столкнуться с пандемией ожирения

Миру грозит глобальная пандемия ожирения. К таким выводам пришли в ООН, сообщает Газета.RU.

По данным организации, в развитых странах проблема лишнего веса представляет собой реальную угрозу. Из-за ситуации, вызванной COVID-19, многие люди лишились заработка, из-за чего вынуждены экономить на еде.

Согласно подсчетам ООН, 3 млрд человек не могут позволить себе здоровое питание, что может повлечь за собой глобальную пандемию ожирения. Это в свою очередь приведет к увеличению расходов на здравоохранение на $1,3 трлн в год.