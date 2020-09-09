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09.09.2020 22:36
Рубрика: Власть

Памфилова допустила вывод избирательных участков из помещений школ

Текст: Галина Мисливская
Центризбирком видит несколько вариантов решения проблемы, с которой столкнулись российские школы в связи с введением многодневного голосования, рассказала глава комиссии Элла Памфилова в эфире телеканала "Россия 24".
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Один из вариантов - совместно с министерством просвещения найти "оптимальное время для голосования" весной или осенью и совместить его со школьными каникулами.

Памфилова назвала оптимальный размер "муниципального фильтра"

"Другой вариант - очень тяжелый, но тоже вариант: просто вывести все участки из помещений школ и освободить учителей от этой важной общественной обязанности (работы в участковых комиссиях - прим. "РГ")", - сказала Элла Памфилова. "Насколько это реально - надо обсуждать", - добавила она.

По ее мнению, "есть и иные варианты", их тоже надо рассмотреть, поскольку в любом случае "проблему эту решать придется".

Напомним, в этом году Единый день голосования по решению ЦИК в половине регионов пройдет в течение трех дней - с 11 по 13 сентября. Со следующего года субъекты уже сами смогу определять длительность голосования. Это может быть один день, два или три. Примерно половина избирательных участков находится в помещениях школ, часть из которых занимается по пятидневной системе, а часть - по шестидневной.

Власть Работа власти Госуправление Госфонды и контрольные органы ЦИК Единый день голосования-2020

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