Центризбирком провел в среду последнее заседание перед стартом Единого дня голосования и признал избирательную систему страны полностью готовой к работе. Председатель ЦИК Элла Памфилова отметила, что выборы в этом году особенно сложные, на условия их проведения повлияло несколько факторов, в том числе ситуация с коронавирусом и изменения в законодательство. По оценке ЦИК, комиссии разных уровней справились с этими вызовами. Полезным оказался опыт проведения многодневного голосования по Конституции.

"Я могу сейчас с уверенностью доложить о полной готовности избирательной системы России к Единому дню голосования 13 сентября и в предшествующие дни 11 и 12 сентября", - сказала глава ЦИК. Она напомнила, что пройдет более 9 тысяч кампаний в 83 регионах. "Относительно отдыхают у нас в этот раз Санкт-Петербург и Кабардино-Балкария", - пояснила Памфилова. По итогам выборов будет замещено более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. В 18 регионах пройдут прямые выборы губернаторов, еще в двух регионах глав изберут депутаты заксобраний.

В 11 регионах пройдут выборы нового состава парламентов. В 4 округах назначены дополнительные выборы депутатов Госдумы. Кроме того, пройдут тысячи муниципальных кампаний. На выборы разных уровней выдвинулось более 170 тысяч кандидатов, в том числе порядка 40 тысяч - в порядке самовыдвижения. Количество отказов в регистрации небольшое - менее 5%, еще чуть более 4% кандидатов утратили этот статус в силу разных причин. Таким образом, успешно прошли этап регистрации более 90% выдвиженцев.

Согласно итоговым данным ЦИК, на выборах зарегистрированы кандидаты от 30 политических партий. В том числе на губернаторские посты претендуют представители 15 политических сил, средний "конкурс" здесь составил пять человек на место. Элла Памфилова отметила, что в большинстве регионов конкуренция на выборах всех уровней выросла. А вот число жалоб с прошлого года заметно снизилось. В комиссию поступило 696 обращений, это втрое меньше, чем годом ранее (2029 жалоб).

В Единый день голосования пройдет более 9 тысяч кампаний в 83 регионах

"За последние годы мы приложили немало усилий для очищения, оздоровления и развития избирательной системы. Поэтому этот Единый день голосования должен пройти как никогда качественно: максимально открыто, честно, прозрачно", - заявила Памфилова. При этом она отметила, что к предстоящему голосованию готовятся не только избиркомы, но и "те, кто заинтересован в дискредитации выборов". Глава ЦИК призвала коллег в регионах "вести себя максимально корректно, все фиксировать и не дать возможность кому-то сорвать проведение выборов, действуя строго в рамках закона".