Памфилова: Избирательная система полностью готова к Единому дню голосования

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова на заседании комиссии в среду доложила о готовности избирательной системы России к проведению Единого дня голосования 13 сентября.

Она отметила, что выборы в этом году проходят в особых условиях, на которые повлияла ситуация с коронавирусом и изменения в законодательство. По оценке ЦИК, комиссии разных уровней справились с этими вызовами.

"И я могу сейчас с уверенностью от имени своих коллег, от имени Центральной избирательной комиссии доложить о полной готовности избирательной системы России к Единому дню голосования 13 сентября и в предшествующие дни 11 и 12 сентября", - сказала она.

Памфилова напомнила, что в Единый день голосования пройдет более 9 тысяч кампаний в 83 регионах. "Относительно отдыхают у нас в этот раз Санкт-Петербург и Кабардино-Балкария", - пояснила глава ЦИК.

По итогам выборов будет замещено более 78 депутатских мандатов и выборных должностей.

В том числе - в 18 субъектах Федерации выберут высших должностных лиц прямым голосованием, в двух - депутатами законодательных собраний. В 11 регионах пройдут выборы нового состава парламентов. В 4 округах назначены дополнительные выборы депутатов Госдумы.

"За последние годы мы приложили немало усилий для очищения, оздоровления и развития избирательной системы страны. Поэтому этот Единый день голосования должен пройти как никогда качественно: максимально открыто, честно, прозрачно. Уверена, что мы можем с этой задачей справиться", - заявила Элла Памфилова.