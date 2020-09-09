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09.09.2020 22:10
Рубрика: Власть

Памфилова назвала оптимальный размер "муниципального фильтра"

Текст: Галина Мисливская

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова считает, что муниципальный фильтр на выборах глав регионов не должен превышать 5%. Такое мнение она высказала в среду в эфире телеканала "Россия 24".

Фото: Елена Афонина/ТАСС
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"Проблема "фильтра" во многих регионах решена", - отметила глава ЦИК. Она напомнила, что комиссия рассылала письма руководству субъектов РФ с предложением снизить порог до 5%. "Мы считаем, что это оптимальный вариант", - сказала Памфилова.

"Но в части регионов он остался довольно высоким - 8, 9, в некоторых субъектах - 10%. Я полагаю, что мы продолжим эту работу, законодатель прислушается к нашей рекомендации и мы доведем все это до ума к следующим выборам", - добавила она.

Напомним, "муниципальный фильтр" на губернаторских выборах был введен в 2012 году. Он обязывает кандидатов предоставлять для регистрации на выборах высших должностных лиц подписи муниципальных депутатов в свою поддержку. Размер "фильтра" регионы определяют самостоятельно. В законе об основных гарантиях избирательных прав установлены верхний и нижний размер порога - 10% и 5% соответственно.

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