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Зарплаты российских бюджетников с 1 октября будут проиндексированы
Зарплаты российских бюджетников с 1 октября будут проиндексированы
Фото: Каким стал обновленный Северный речной вокзал в Москве
Фото: Каким стал обновленный Северный речной вокзал в Москве
Автовладельцы смогут оформлять мелкие аварии онлайн
Автовладельцы смогут оформлять мелкие аварии онлайн
Предложения туроператоров об отдыхе на курортах в этом сентябре манят не только своей доступностью, вернувшейся после пандемического перерыва, но и вполне разумными ценами.

Известная всероссийская здравница - Турция, куда самолеты снова начали летать еще в августе, предлагает в предстоящие выходные такие варианты.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Средний чек туристов в Петербурге этим летом обогнал Крым и Сочи

Путевка на одного взрослого в приличный 3* отель в Аланье, работающий по системе all inclusive, вместе с перелетом на чартере и всеми остальными радостями продается за 19 тысяч рублей.

Тур на шесть ночей в отель 4* в Кемере с питанием all inclusive можно добыть за 22,5 тысячи рублей. А в роскошный пятизвездочник (ultra all inclusive), стоящий на самом берегу моря в Аланье, обойдется туристу в 32,8 тысячи рублей.

Если душа просит экзотики, можно отправиться и в Танзанию. Путевка с перелетом и проживанием в одном и том же очень скромном отеле 2*, правда, на берегу моря, может стоить одному человеку на неделю от 100 до 250 тысяч рублей - таковы особенности местного ценообразования.

Экономика Туризм

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