Пентагон заключил контракт на поставки новой МБР

Во вторник ВВС США заключили контракт на сумму 13,3 миллиарда долларов на проектирование и опытно-конструкторские работы по замене ядерной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman 3, которая непрерывно эксплуатировалась Пентагоном в течение полувека в качестве ключевого элемента ядерных сил.

Minuteman 3 состоит на вооружении ВВС США с 1970 года и является единственной МБР шахтного базирования в арсенале Пентагона. По оценкам экспертов, ее нынешняя модификация уступает российской лёгкой баллистической ракете РТ-2 УТТХ, более известной как "Тополь". В частности, американская Minuteman 3 не имеет ракетовозов и запускается только из бункера. Американские МБР, по информации Associated Press, размещены в подземных шахтах в Северной Дакоте, штат Монтана, а также в Вайоминге, Колорадо и Небраске.

Заключение контракта с оборонным концерном Northrop Grumman, является только первым звеном в полномасштабном проекте переоснащения ВВС США, который, как полагают эксперты, в конечном итоге обойдется Пентагону в сумму не менее 85 миллиардов долларов. В заявлении Northrop Grumman отмечается, что контракт рассчитан на восьмилетний период работ, которые будут выполнены на оборонных предприятиях концерна в штатах Юта, Алабама, Небраска, Колорадо, Калифорния, Аризона и Мэриленд.

Министр обороны США Марк Эспер приветствовал заключение контракта, заявив, что модернизация ядерных сил является главным приоритетом и ключом к обороне Соединенных Штатов. В Пентагоне исходят из того, что новая межконтинентальная баллистическая ракета должна стать ключевым элементом для полного переоснащения американских ядерных сил, включая создание нового флота подводных лодок с баллистическими ракетами для нужд ВМФ США, нового бомбардировщика, способного нести ядерный заряд, усовершенствованной ядерной крылатой ракеты воздушного базирования и с принципиально новой системой ядерного управления и контроля. Ожидается, что общие расходы на этот счет приблизятся к 1,2 триллиона долларов.

Объявление о подписании контракта было сделано всего через день после того, как президент США Дональд Трамп выступил с критикой в адрес руководства Пентагона, обвинив его в стремлении "вести войны с целью получения прибыли для оборонных подрядчиков". Ранее Трамп в рамках своей политики оптимизации средств бюджета критиковал огромные затраты, предполагаемые на поддержание большого ядерного арсенала. Вместе с тем, отмечают эксперты, в период его правления оборонные бюджеты неизбежно предполагали ядерную модернизацию военно-воздушных сил США.

Некоторые оппоненты данного решения называют выделение таких средств на модернизацию "расточительным и опасным", несмотря на то что проект пользуется поддержкой обеих партий в Конгрессе. Критики данного решения полагают, что контракт с единственным поставщиком на внушительную сумму в 13,3 миллиардов долларов, выделяемых Northrop Grumman, продиктован скорее некими политическими обстоятельствами, чем военной необходимостью.

По словам Уильяма Перри, бывшего министра обороны в администрации Клинтона, Соединенные Штаты не должны тратить "наши ограниченные ресурсы на новое ядерное оружие, которое нам не нужно и которое делает нас менее безопасными". "Самая высокая вероятность начала ядерной войны - это ошибочный запуск, вызванный ложной тревогой и поспешным решением о запуске ядерных межконтинентальных баллистических ракет, - сказал Перри в письменном заявлении. - Вместо того, чтобы тратить миллиарды долларов на новые ядерные ракеты, которые нам не нужны, мы должны сосредоточиться на предотвращении случайной ядерной войны".