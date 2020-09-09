Переданный Россией Украине Балух впал в кому после избиения в Киеве

Переданный Россией Украине 49-летний житель Киева Владимир Балух впал в кому после избиения в Киеве, которое произошло ночью во вторник. У Владимира Балуха, который находится в реанимации, зафиксирована тяжелая черепно-мозговая травма, ему сделали операцию на голове.

В сообщении пресс-службы киевской полиции говорится о том, что у пострадавшего, госпитализированного с телесными повреждениями из "Гидропарка", пропали мобильный телефон и банковская карта. Уголовное дело возбуждено по статье "Разбой". Следователи пока не могут пообщаться с потерпевшим ввиду его тяжелого состояния.

И хотя в партии экс-президента Украины Порошенко "Европейская солидарность", от которой Балух выдвинут кандидатом на выборы в горсовет Киева, по обыкновению пытаются найти "русский след", по мнению наблюдателей, "инцидент является следствием рядового ограбления". В сообщении блогера Андрея Шария со ссылкой на охранника кафе, в котором отдыхал Балух, говорится о том, что тот в компании шестерых друзей бурно отмечал с вечера в кафе годовщину возвращения из России на Украину. Во время застолья Балуху позвонили на телефон, и он один отправился в кусты, где на него было совершено нападение и похищены ценные вещи. Сообщение ряда политиков о том, что избиение произошло из-за замечания на украинском языке, которое якобы сделал Балух, не подтвердилось. В результате инцидента ему пробили голову, выбили ключицу и сломали руку. Милиция сначала приняла его за бомжа, а скорая, которой стражи порядка сказали, что "нашли ханурика", приехала, чтобы отвезти его в больницу только через час.

Балух был приговорен по решению Раздольненского районного суда Крыма к пяти годам колонии по совокупности двух уголовных дел о незаконном хранении оружия и взрывчатки, а также "дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества". Балух вышел из заключения 7 сентября 2019 года на основе договоренности о взаимном освобождении удерживаемых лиц между Россией и Украиной. Как напоминает издание "Страна", Балуху фондом Пинчука была подарена в 2019 году квартира в Киеве, в ответ он выступал на многих митингах в поддержку бывшего украинского президента, когда против Порошенко были начаты уголовные дела, а также с критикой политики Зеленского на Донбассе.