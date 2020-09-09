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09.09.2020 11:17
Рубрика: Власть

Песков назвал шахматы свободным видом спорта

Текст: Кира Латухина

Эпидемиологическая ситуация позволит провести турнир претендентов на мировую шахматную корону в России, надеется пресс-секретарь президента РФ, председатель попечительского совета Федерации шахмат России Дмитрий Песков.

Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС
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Международная шахматная федерация (ФИДЕ) заявила о возобновлении турнира претендентов с ноября. Принимающим городом станет Екатеринбург, альтернативным местом выбран Тбилиси. Напомним, что поединки были прерваны из-за коронавируса.

"Многое будет зависеть от санитарных врачей, руководства регионов. Вы знаете, что в этом плане руководители регионов используют свои специальные полномочия. Но мы надеемся, что эпидемиологическая ситуация позволит, чтобы такое важное первенство состоялось именно у нас", - заявил ТАСС Песков.

"Всемирная шахматная онлайн-олимпиада сейчас показала, что шахматы - уникальный вид спорта, который не связан ни с географией, ни с очным контактом. Это совершенно свободный вид спорта, который может использовать современные средства связи и коммуникации и не испытывать каких-либо ограничений", - заметил при этом Песков.

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