Россияне стали реже использовать банковские карты - на руках у граждан по итогам II квартала их оказалось на 4,5 млн меньше, чем в начале года, следует из данных Банка России. Но, скорее всего, речь идет о влиянии пандемии и связанных с ней ограничений, чем об устойчивой тенденции по отказу банковских клиентов от "пластика".

По данным Банка России, во II квартале россияне использовали 190,3 млн банковских карт. По итогам I квартала этот показатель составлял 194,8 млн единиц.

Изменения объемов эмиссии во II квартале 2020 года, не могут быть признаками устойчивых трендов, считает вице-президент, директор департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек. "Скорее, стоит говорить о влиянии массы факторов пандемии: закрытые отделения банков, неработающие магазины, приостановка деятельности сферы услуг", - полагает он.

По словам Киричека, в условиях закрытых отделений и невозможности выдавать перевыпускаемые по сроку зарплатные карты на предприятиях банки продлевали сроки их использования. Но эмитировать карты новым клиентам, разумеется, в это период было сложно. Это сказалось на сегменте кредитных карт, карт с лояльностью, замедлило переток зарплатных проектов, указывает Киричек.

Эмиссия банковских карт в целом растет - на конец II квартала их было выпущено уже более 284 млн штук (то есть в среднем по две карты на каждого жителя России независимо от возраста). Этот показатель растет в среднем на 3-5 млн штук в квартал, что никак не может говорить о падении интереса к картам, подчеркивает Киричек.

Эпоха банковских карт и наличных денег пока далека от завершения

При этом у клиентов банков мог понизиться интерес во владении сразу несколькими физическими картами, что преимущественно связано с ухудшением условий обслуживания (главным образом сокращения программ кэшбэка), говорит старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин. Также на динамике выдач мог сказаться и запуск рядом банков так называемых виртуальных карт, но полноценной заменой "пластику" в среднесрочной перспективе они не станут, полагает он.

В Банке России также считают, что эра традиционных платежных инструментов вроде банковских карт и наличных денег далека от завершения. Так, картами удобнее пользоваться за рубежом, говорила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Даже если будет развит, например, биометрический эквайринг, когда вы приходите в магазин, вам не нужен ни смартфон, ни пластиковая карта, считывают ваши биометрические данные, вы берете продукты и уходите, - вы не сможете это сделать, если вы поехали за границу, либо должна идти речь о том, что страны обмениваются биометрическими данными, что мне очень тяжело представить в нынешних условиях", - подчеркивала она.