Более трех тысяч жизней унес в США теракт 11 сентября 2001 года

Стою в Нью-Йорке около того, что было не так давно двумя 110-этажными башнями. Видел по телевизору, как два захваченных террористами "Боинга" один за другим врезались в высотки-близнецы Всемирного торгового центра. Пожар, паника, кажется, взрыв и обезумевшая, бегущая прочь несчастная толпа.

Еще один лайнер врезался в Пентагон. Военным, если можно так сказать, повезло: лишь немногие успели перебраться после ремонта в отремонтированное крыло. Иначе жертв было бы гораздо больше. Четвертый "Боинг" рухнул где-то в Пенсильвании, не долетев до поставленной террористами-смертниками цели - Белого дома или Конгресса.

Американские друзья привезли сюда, предложили подняться на высокий настил, с которого туристам показывали, как умело ведется расчистка ужаснейшей точки огромного города.

К счастью, деревянный настил в 2004-м уже разобрали. Не знаю, с каким бы чувством я на это возвышение забрался, честно заплатив доллары за тяжелое зрелище. Платить за скорбь? Для души стыдно…

Но мы же им говорили. Президент Владимир Путин позвонил за два дня до катастрофы президенту Джорджу Бушу-младшему. Предупредил, цитирую по книге Джорджа Биба, директора отдела анализа России ЦРУ: "Русская разведка обнаружила признаки развернувшейся террористической кампании". Следы ее ведут в Афганистан.

Возможно, и туда. Исходя из некоторых рассекреченных позже фактов, информацию об этом дал в сентябре 2001-го Ахмад Шах Масуд - полевой командир, бившийся с шурави (советскими) с 1980-го в Афганистане, а после вывода оттуда ограниченного контингента нашедший общий язык с нами.

Давайте попробуем связать два пусть разных по масштабу, но трагических события. Передав сведения о готовящейся "Аль-Каидой" (запрещена в нашей стране) террористической атаке, Масуд в эти же дни погибает. И совершенное на него 9 сентября покушение напоминает по изощренности атаку самолетов-камикадзе. К Масуду приходят "журналисты", они же террористы-смертники, в телекамере которых запрятана взрывчатка. Попытки докторов спасти Масуда бесполезны: утром 10 сентября он умирает. Вряд ли случайно две даты - 9 и 11 сентября - почти совпадают. В исламском мире не было и не могло быть тайн, неизвестных главному террористу Усаме Бен Ладену.

Предупреждение российского президента было не первым. В своей книге Кондолиза Райс (Конди, как называли госсекретаря США некоторые наши дипломаты высочайшего ранга) вспоминает о первом тревожном разговоре, состоявшемся летом 2001-го в Любляне. Владимир Путин говорил Джорджу Бушу о том, какую огромную финансовую поддержку получают террористы, и "лишь вопрос некоторого времени, когда это воплотится в серьезнейшей катастрофе". Райс признает: "Путин был прав. Все взорвалось 11 сентября 2001 года".

Россия предупреждала президента и госсекретаря США о грозящей катастрофе

Были, пусть и мелкие, предупреждения из других государств о надвигающейся угрозе. Например, союзники сообщили в ЦРУ о двух опаснейших экстремистах, непонятным образом получивших американскую визу и уже находившихся в Штатах. Но и на информацию близких друзей не обратили внимания. Как раз эти двое, прошедшие летную подготовку, уселись за штурвалы захваченных "Боингов".

Чем вызвано такое пренебрежение ценнейшей информацией? Ведь ни одна страна мира даже близко не приближается по бюджету к американским спецслужбам. Их финансовые миллиардные возможности неограничены и фактически бесконтрольны. Но и такие серьезнейшие организации, как ЦРУ и ФБР, поразил тот же вирус, которым уже долгие годы страдает вся Америка. Это вирус исключительности. Он коварен, всепроникающ, убедил всю страну, что она настолько выше и лучше остальных, что неуязвима для каких бы то ни было коварных атак. Этой неуязвимостью, непреклонной верой в собственное превосходство были убаюканы и политики, и могучие спецслужбы. Вспомним, как президент Буш определил причину теракта: "Это ненависть к свободе и демократии в США". Церэушники, спохватившись, дали более точную оценку катастрофе. Шеф станции (резидент группы. - Н.Д.) ЦРУ в Афганистане Майкл Шэйр был самокритичен: "Нас атаковали из-за того, что мы проделывали в мире ислама, а не из-за того, во что мы верим и совсем не из-за того, как мы живем".

Да и в сугубо оперативном плане решение о противодействии терроризму после 11 сентября было принято в духе все той же исключительности. "Акт о национальной безопасности" предписывал создать Министерство национальной безопасности США. Сегодня она видится чересчур громоздкой структурой, объединившей все многочисленные спецслужбы. Но сугубо "чекистская" практика доказала: подобные супергиганты тяжелы в управлении, медленнее реагируют на события, требующие мгновенного решения. А ведь 11 сентября американцы уже наступили на эти так трагически болезненно ударившие по стране грабли. Когда четыре "Боинга" еще только летели к Нью-Йорку, спецслужбы знали, что они захвачены террористами. Однако не было предпринято абсолютно ничего, чтобы помешать им. Прозвучавшее потом объяснение было детским лепетом: не знали, что делать, инструкциями такое не предусмотрено...

Появилось немало домыслов, ставящих под сомнение участие в трагедии камикадзе из "Аль-Каиды". Была запущена версия, будто теракты совершили спецслужбы, дабы сплотить страну. Глупость. Цена за "сплочение" настолько высока, что ни в одну даже бесшабашную голову такая идея прийти не могла. Подобное способно померещиться лишь непрофессионалам.

Все же американцы вышли на настоящих организаторов теракта. Был уничтожен его вдохновитель Усама Бен Ладен. Долго скрывался один из главных исполнителей - Имад Мугния по прозвищу Гиена. Лишь 12 февраля 2008 года автомобиль Гиены с охранниками был взорван в пригороде Дамаска. Пусть наступившее возмездие послужит хотя бы маленьким утешением.