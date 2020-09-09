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09.09.2020,  
11:11
Текст:  Алексей Иванов

Польский танк-"невидимка" окончательно пропал с радаров

Фото: Ministerstwo Obrony Narodowej / wikimedia.org Фото: Ministerstwo Obrony Narodowej / wikimedia.org
Фото: Ministerstwo Obrony Narodowej / wikimedia.org

Будет ли перспективный польский танк-"невидимка" PL-01 когда-нибудь запущен в производство или это всего лишь очередной модный макет? Таким вопросом задался автор портала The National Interest и пришел к неутешительному выводу: возможно, анонсированная технология "стелс" была настолько хороша, что разработка просто полностью исчезла.

Фото: Минобороны Украины
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PL-01 был впервые представлен на Международной выставке оборонной промышленности в сентябре 2013 года, и в первую очередь удивил всех своим футуристичным видом. Броня танка имела модульное керамико-арамидное покрытие, как и в российском Т-14 "Армата" предполагалось наличие необитаемой дистанционно управляемой башни.

Правда, как уже писала "РГ", оказалось, что эта широко разрекламированная новинка была всего лишь ходовым макетом на шасси шведского легкого танка CV90/120-T, который облепили пластиковыми накладками. Стелс-технологии естественно не делали так невидимым на поле боя, но должны были снизить его тепловой след, чтобы его было труднее обнаружить стандартными тепловыми датчиками.

Сообщалось, что производство PL-01 должно было начаться в 2018 году, однако по факту о танке ничего не слышно уже несколько лет.

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