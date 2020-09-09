Поставки Беларуси на рынок ЕАЭС достигают четверти объема торговли в союзе

Она пояснила, что экспортные поставки республики в страны союза в истекшем году составили 23,6 процента к объему взаимной торговли в ЕАЭС в целом. "А это - порядка $14,6 млрд", - уточнила эксперт. Конкретизируя ассортимент белорусских товаров, которые экспортируются в рамках союза, она сообщила, что, по данным ЕЭК, в 2019 году Беларусь поставила на рынок ЕАЭС "сыров и творога на $950 млн, грузовых автомобилей - на $775 млн, молока и сливок - на $544 млн, тракторов и тягачей - на $416 млн, сливочного масла - на $414 млн, говядины - на $276 млн, мяса птицы - на $232 млн".

А говоря о преимуществах, которые получили граждане благодаря ЕАЭС, Малкина напомнила, что уже сегодня во всех странах союза признаются документы об образовании, предусмотрено и обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности, в связи с материнством, от несчастных случаев на производстве и при профессиональных заболеваниях.

Кроме того, констатировала представитель коллегии, Минск не только активно поставляет своих специалистов во все страны союза, но и пользуется возможностью привлекать квалифицированные ресурсы из стран-соседей.

В этом смысле, резюмировала эксперт, для дальнейшего развития интеграции абсолютно важна роль каждой страны, а ее активное участие на платформе ЕАЭС создает условия для дальнейшего устойчивого движения интеграционных процессов.