Правительство готово обеспечить всех пользователей госуслуг электронной подписью

На портале госуслуг сейчас имеют подтвержденную учетную запись 75 млн пользователей, но они до сих пор не могут подписывать заявление или документы в онлайн-режиме. На эту проблему обратил внимание вице-премьер правительства Дмитрий Чернышенко в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами кабмина.

"Сейчас люди в основном пользуются мобильными телефонами и на портал госуслуг входят через мобильные телефоны, и им после этого куда-то идти и что-то подписывать, предъявлять паспорт будет странно", - сказал он и напомнил опыт Федеральной налоговой службы, когда налогоплательщики могут подписывать свои налоговые декларации электронной подписью, без личного присутствия. По словам вице-премьера, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ готово обеспечить все 75 млн пользователей портала этой электронной подписью.

"Будет строго определенный согласованный со всеми, кому положено, с госорганами, перечень документов и услуг, которые можно будет подписать электронно, но это будет очень эффективно работать", - заявил он. Чернышенко также уточнил, что потребуются изменения в нормативную базу. "Во взаимоотношениях с силовыми структурами надо найти понимание, но это требование времени, и нам его, к сожалению, не проигнорировать", - добавил вице-премьер.

В ответ Владимир Путин попросил Чернышенко "сформулировать, что конкретно нужно, какие изменения нужно внести в закон, что принять дополнительно, нормативные документы". После этого президент пообещал обсудить вопрос.