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09.09.2020 16:50
Рубрика: Власть

Программу туров с кешбэком предложили продлить до конца новогодних каникул

Текст: Ксения Воронцова
Программу получения кешбэка за отдых на территории России нужно продлить как минимум до конца года, захватив новогодние каникулы, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании президента с членами правительства РФ.
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Программа по дополнительной поддержке внутреннего туризма предполагала возврат части средств, которые россиянин потратил на путешествие по стране. Распоряжение правительства РФ было подписано в конце июля.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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Чернышенко напомнил, что кабмин выделил на эту программу 15 млрд рублей. За неделю ее реализации россияне приобрели туры почти на 1,5 млрд рублей, а туроператоры подготовили более миллиона предложений.

Вице-премьер подчеркнул, что это очень хорошее начало, но при этом есть понимание, что программу надо доработать с учетом предложений граждан и туриндустрии.

"Программу точно нужно продлить как минимум до конца года и захватить новогодние каникулы, и скорректировать условия программы, сделав ее еще более удобной и доступной для людей", - заявил Чернышенко.

Власть Работа власти Внутренняя политика Экономика Туризм Президент Правительство Вице-премьеры Развитие туризма в России

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