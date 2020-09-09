Программу туров с кешбэком предложили продлить до конца новогодних каникул

Программу получения кешбэка за отдых на территории России нужно продлить как минимум до конца года, захватив новогодние каникулы, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании президента с членами правительства РФ.

Программа по дополнительной поддержке внутреннего туризма предполагала возврат части средств, которые россиянин потратил на путешествие по стране. Распоряжение правительства РФ было подписано в конце июля.

Чернышенко напомнил, что кабмин выделил на эту программу 15 млрд рублей. За неделю ее реализации россияне приобрели туры почти на 1,5 млрд рублей, а туроператоры подготовили более миллиона предложений.

Вице-премьер подчеркнул, что это очень хорошее начало, но при этом есть понимание, что программу надо доработать с учетом предложений граждан и туриндустрии.

"Программу точно нужно продлить как минимум до конца года и захватить новогодние каникулы, и скорректировать условия программы, сделав ее еще более удобной и доступной для людей", - заявил Чернышенко.