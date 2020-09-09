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09.09.2020 18:56
Рубрика: Власть

Путин назвал формат и время проведения саммита ШОС

Текст: Кира Латухина
Саммит Шанхайской организации сотрудничества пройдет в ноябре в формате видеоконференции, заявил президент России Владимир Путин на видеоконференции с министрами иностранных дел стран ШОС.
Фото: Константин Завражин/РГ Фото: Константин Завражин/РГ
Фото: Константин Завражин/РГ

Встреча министров иностранных дел, по традиции, - это заключительный этап подготовки саммита глав государств ШОС, проведением которого Россия завершит свое председательство и передаст эстафету Таджикистану.

Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
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На фоне пандемии коронавирусной инфекции российское председательство постаралось сделать все, чтобы ШОС работала не сбавляя темпов и эффективно, подчеркнул глава государства. Конечно, пришлось скорректировать план мероприятий - не все из более чем 90 оказались реализованы, добавил он.

Но тем не менее, ключевые задачи выполнены, сотрудничество в рамках ШОС укрепилось, уверен Путин. "Организация играет важную роль в обеспечении мира и безопасности, устойчивого развития в европейском регионе. Действуя на принципах равноправия и взаимного учета интересов, мы стремимся сообща вести поиск решений актуальных вопросов мировой повестки, осуществлять тесную внешнеполитическую координацию, в том числе в ООН и других международных форматах", - отметил он.

"ШОС на практике продемонстрировала способность оперативно реагировать на возникающие новые острые вызовы. Мы предпринимаем слаженные усилия по преодолению политических, торгово-экономических, социальных последствий распространения коронавируса", - констатировал президент.

"Особого внимания со стороны ШОС по-прежнему требует ситуация в сфере безопасности в Евразии и сопредельных регионах. Остается напряженной обстановка в Афганистане, не утихают конфликты на Ближнем Востоке и севере Африки. Серьезную угрозу представляет терроризм, растет незаконный оборот наркотиков оргпреступность и киберпреступность", - перечислил Путин.

"Многое еще необходимо сделать для расширения взаимодействия стран ШОС в области экономического сотрудничества, выстраивания технологических партнерств и единой транспортно-логистической инфраструктуры, перехода на национальные валюты во взаиморасчетах", - подчеркнул глава государства.

Президент отметил интерес к совместной работе с ШОС у других стран и международных структур: получено 16 заявок на вступление в организацию, получение статуса наблюдателя или партнера по диалогу. Это подтверждает авторитет ШОС в мире, считает он.

В силу сложившейся эпидемиологической ситуации, к сожалению, не удалось организовать саммит летом, как планировалось. "Прорабатываем его проведение в ноябре в формате видеоконференции", - объявил Путин.

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