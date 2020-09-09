Путин поддержал идею ввести в регионах ответственных за цифровую трансформацию

Владимир Путин согласился с предложением вице-премьера Дмитрия Чернышенко ввести в каждом региональном ведомстве ответственного за цифровую трансформацию.

Чернышенко напомнил, что одним из первых решений премьер-министра Михаила Мишустина стало назначение в федеральных министерствах ответственных за цифровую трансформацию. По его мнению, такие же назначения необходимы и на региональном уровне.

"Я прошу вас дать поручение главам субъектов назначить заместителей руководителей каждого регионального органа исполнительной власти, которые будут ответственными за цифровую трансформацию по аналогии с федеральными руководителями цифровой трансформации, которые у нас есть", - обратился вице-премьер к президенту. "Обязательно это сделаем", - отреагировал Владимир Путин.