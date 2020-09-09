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09.09.2020 13:46
Рубрика: Общество

Работники социальных учреждений будут получать доплату до 15 октября

Текст: Алексей Дуэль

Дополнительные выплаты работникам социальных учреждений, введенные на время пандемии коронавируса, будут продлены до 15 октября, сообщает пресс-служба Минтруда. Такую норму содержит подготовленный ведомством проект постановления правительства.

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"Продление выплат связано с тем, что в большинстве регионов еще сохраняется режим работы учреждений, предусматривающий изоляцию сотрудников внутри учреждений вместе с проживающими в них гражданами на протяжении 14-дневных рабочих смен", - объяснили в Минтруде.

Для продления выплат из резервного фонда правительства будет дополнительно выделено почти 1,9 млрд рублей, добавили в ведомстве. Таким образом, общая сумма средств, направленных на стимулирующие выплаты работникам стационарных социальных учреждений, превысит 15 млрд рублей.

К настоящему моменту сотрудникам соцучреждений произведено более 335 тысяч стимулирующих выплат, подсчитали в министерстве.

Общество Соцсфера Соцзащита Правительство Минтруд Пандемия коронавируса COVID-19

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