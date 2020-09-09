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09.09.2020 21:50
Рубрика: Происшествия

Басманный суд арестовал замминистра энергетики Анатолия Тихонова

Текст: Иван Егоров
Басманный суд в среду поздно вечером удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 ноября заместителю министра энергетики Анатолию Тихонову.
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе Басманного суда. Также на два месяца отправлены под стражу и трое других фигурантов, обвиняемых в особо крупном мошенничестве в составе организованной группы.

Фото: Табылды Кадырбеков/РИА Новости
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Как отметили в пресс-службе, суд отказал в удовлетворении ходатайств защиты стороны об избрании меры пересечения в отношении каждого из обвиняемых, не связанной с заключением под стражу.

По данным следствия, бывший директор ФГБУ "РЭА" Анатолий Тихонов, а его советник Роман Рыжков, а также вице-президенты АО "Ланит" Владимир Макаров и Виктор Серебряков, обвиняются в хищении не менее 603 млн рублей, которые были выделены Минэнерго для создания информационной системы ведомства.

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