"Динамо" уступило "Локомотиву" в рекордном для Владимира Крикунова матче

Московское "Динамо" уступило ярославскому "Локомотиву" в матче регулярного сезона КХЛ. Эта игра стала для наставника динамовцев Владимира Крикунова 1400-й в карьере.

"Динамо" повело в счете после гола Дмитрия Яшкина. Однако "Локомотив" стараниями Егора Аверина сумел отыграться. Хозяева во второй раз огорчили ярославцев после броска Даниила Тарасова, но Рушан Рафиков восстановил равенство, а Денис Алексеев принес гостям победу. Для "Динамо" это поражение стало третьим подряд на старте сезона.

В других матчах игрового дня магнитогорский "Металлург" дома переиграл хабаровский "Амур" - 3:1. Минское "Динамо" на своем льду уступило казанскому "Ак Барсу" - 4:5. Финский "Йокерит" разгромил "Нефтехимик" - 6:0.