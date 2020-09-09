Глава Липецкой области отреагировал на претензии к медицине

Глава Липецкой области Игорь Артамонов анонсировал встречу с главными врачами медучреждений. Главной ее темой станет обсуждение претензий липчан к работе системы здравоохранения и решение озвученных проблем.

Поводом для такого собрания стала масса комментариев - около тысячи - к публикации Игоря Артамонова в инстаграме: глава региона без предупреждения приехал в поликлинику №7 областного центра, увидел очереди к врачам и поговорил с пациентами. Липчане рассказали, что к узким специалистам записаться очень сложно, а длительное ожидание приема в душных коридорах уже воспринимается как данность.

Игорь Артамонов проанализировал ситуацию, а потом и те обращения жителей, которые касаются непосредственно работы медучреждений. Это стало темой рабочего совещания. Начальник областного управления здравоохранения Юрий Шуршуков представил Игорю Артамонову презентацию с анализом проблематики, обсуждаемой в социальных сетях.

Как оказалось, чаще всего люди жаловались на работу поликлиники №7, больницы и поликлиники на Соколе, в поселке Матырский, поликлиник №2, №4. Есть учреждения с количествам жалоб от двух до пяти и с единичными жалобами. Обращения разделили на девять групп. Людей волнует невозможность дозвониться, некомпетентность врачей, нехватка узких специалистов, оказание медицинской помощи в неполном объеме, неисправность медицинского оборудования, хамское отношение медицинских работников к гражданам, ожидание приема в коридоре более трех часов, качество оказания медицинских услуг, длительное ожидание очереди.

- Все эти вопросы мы должны взять под строгий контроль, - подчеркивает Артамонов. - На следующей неделе мы встретимся с главными врачами, покажем им эту презентацию. Будем ждать от них предложений по улучшению работы и решению проблем в их учреждениях. Все, что связано с медициной, требует особого внимания.