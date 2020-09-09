Новости

Памфилова назвала оптимальный размер "муниципального фильтра" 22:10
В ЛНР ответили украинскому депутату о "немытых и нечесаных" детях Донбасса 21:22
В ХМАО рассказали о состоянии пострадавших при столкновении катера и баржи 20:56
В лесу под Калининградом нашли 800 снарядов 20:27
В Сургуте четыре человека погибли при столкновении катера и баржи 20:18
Вышел первый трейлер "Дюны" Дени Вильнева 19:57
Официально: сериал "Ходячие мертвецы" закрывается 19:33
В США полисмен выстрелил в мальчика-аутиста после просьбы матери успокоить его 19:21
ООН: Мир может столкнуться с пандемией ожирения 19:00
МИД РФ прокомментировал вызов немецкого посла 18:33
В Москве прошла презентация Секретариата Форума партнерства Россия-Африка 18:20
TikTok стал самым загружаемым мобильным приложением в мире в августе 18:14
В Новгородской области ревнивец расстрелял чету пенсионеров 18:06
Премьер Беларуси рассказал о самочувствии после прививки от COVID-19 17:48
Генпрокурор рассказал о звонках с угрозами минирования из Украины и Финляндии 17:42
Чернышенко рассказал о работе над нацпроектом по туризму 17:40
Генпрокурор: К задержанию 33 россиян в Минске причастны зарубежные спецслужбы 17:38
Загитова отказалась от контрольных прокатов из-за "Ледникового периода" 17:37
Высокопоставленный брянский полицейский задержан за взятки 17:35
В Петербурге мужчина с топором устроил погром в гипермаркете 17:34
В Москве задержали мошенника, разыгравшего перед пенсионеркой целый спектакль 17:15
Роспотребнадзор: В Москве спокойная ситуация по гриппу и ОРВИ 17:11
В Москве обокрали жену актрису Бердинских, жену звезды "Груза 200" 17:08
Путин поддержал идею ввести в регионах ответственных за цифровую трансформацию 17:06
Колесникову поместили в СИЗО 16:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать в 2021 году
Как будем отдыхать в 2021 году
Какие прививки надо сделать этой осенью
Какие прививки надо сделать этой осенью
Задайте вопрос заместителю министра просвещения РФ Виктору Басюку
Задайте вопрос заместителю министра просвещения РФ Виктору Басюку
09.09.2020 22:22
Рубрика: Власть

Ключ на старт

Голоса избирателей в Москве защитят
Текст: Максим Милославский
Российская газета - Столичный выпуск № 203(8257)
Представители Общественного штаба, которые будут следить за дополнительными муниципальными выборами, в присутствии телекамер и журналистов 9 сентября разделили на шесть частей ключ электронного голосования: элементы зашифрованного кода записаны на флешкарты и переданы хранителям. Вечером 13 сентября ключ соединят в один и таким образом расшифруют результаты онлайн-голосования.

Вся процедура заняла не больше десяти минут. Каждую часть ключа записали на отдельную флешку и запаковали в специальные сейф-пакеты. Их передали под роспись так называемым хранителям. Ими стали: заместитель руководителя Общественного штаба Ольга Кириллова, руководитель Корпуса наблюдателей Общественного штаба Вадим Ковалев, глава электронного штаба Илья Массух, председатель избирательной комиссии муниципального округа Бабушкинский Антон Митяков, председатель избирательной комиссии муниципального округа Марьино Елена Забанова и сопредседатель движения в защиту прав избирателей "Голос" Григорий Мельконьянц. После окончания голосования все они принесут свои ключи и объединят в один. Только после этого начнется расшифровка результатов.

Фото: Максим Григорьев/ТАСС
За дистанционным голосованием будут следить специалисты и общественники

По словам начальника управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артема Костырко, данные будут надежно защищены: электронный бюллетень передается по закрытому каналу связи. Дело в том, что используется одна из самых прозрачных и безопасных технологий - блокчейн. У такой системы нет единого сервера: чтобы изменить информацию в части бюллетеней, нужно получить одобрение большинства участников Сети. Поэтому цепочку практически невозможно взломать. Иначе говоря, электронный бюллетень существует только на экране пользователя. Информация не сохраняется ни в браузере пользователя, ни на сервере администратора. Результат прямиком уходит в блокчейн-систему. Это как в метро: турникет лишь проверяет, есть ли у пассажира право прохода, а куда он едет - никому не известно.

Довыборы муниципальных депутатов пройдут в Бабушкинском районе и Марьине

Всего на довыборы муниципальных депутатов, которые пройдут на этой неделе в Бабушкинском районе и Марьине, зарегистрировалось около 5 тысяч электронных избирателей. Состоится онлайн-голосование 11 и 12 сентября. Если же человек по каким-то причинам не сможет проголосовать электронно или просто передумает, то выразить свою позицию, по словам председателя Мосгоризбиркома Юрия Ермолова, можно 13 сентября с 8.00 до 20.00 на классических участках. Все 30 участков оборудуют видеонаблюдением и современными КОИБами. За ходом выборов будут в онлайн-режиме как обычно следить общественный штаб плюс наблюдатели от всех кандидатов. В каждом из городских округов предстоит довыбрать по два депутата. На мандаты претендуют 26 кандидатов.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Единый день голосования-2020

Главное сегодня

Путин назвал формат и время проведения саммита ШОС
Ростуризм смягчит условия программы кэшбека за туры по России
Мишустин предложил расширять перечень товаров, подлежащих маркировке
Песков объяснил причины динамики курса рубля
В России началась третья фаза испытаний вакцины против COVID-19
Верховный суд обяжет родителей возмещать вред за преступления детей
В Общественной палате представили стандарт наблюдения за выборами 13 сентября