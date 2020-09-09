Представители Общественного штаба, которые будут следить за дополнительными муниципальными выборами, в присутствии телекамер и журналистов 9 сентября разделили на шесть частей ключ электронного голосования: элементы зашифрованного кода записаны на флешкарты и переданы хранителям. Вечером 13 сентября ключ соединят в один и таким образом расшифруют результаты онлайн-голосования.

Вся процедура заняла не больше десяти минут. Каждую часть ключа записали на отдельную флешку и запаковали в специальные сейф-пакеты. Их передали под роспись так называемым хранителям. Ими стали: заместитель руководителя Общественного штаба Ольга Кириллова, руководитель Корпуса наблюдателей Общественного штаба Вадим Ковалев, глава электронного штаба Илья Массух, председатель избирательной комиссии муниципального округа Бабушкинский Антон Митяков, председатель избирательной комиссии муниципального округа Марьино Елена Забанова и сопредседатель движения в защиту прав избирателей "Голос" Григорий Мельконьянц. После окончания голосования все они принесут свои ключи и объединят в один. Только после этого начнется расшифровка результатов.

По словам начальника управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артема Костырко, данные будут надежно защищены: электронный бюллетень передается по закрытому каналу связи. Дело в том, что используется одна из самых прозрачных и безопасных технологий - блокчейн. У такой системы нет единого сервера: чтобы изменить информацию в части бюллетеней, нужно получить одобрение большинства участников Сети. Поэтому цепочку практически невозможно взломать. Иначе говоря, электронный бюллетень существует только на экране пользователя. Информация не сохраняется ни в браузере пользователя, ни на сервере администратора. Результат прямиком уходит в блокчейн-систему. Это как в метро: турникет лишь проверяет, есть ли у пассажира право прохода, а куда он едет - никому не известно.

Довыборы муниципальных депутатов пройдут в Бабушкинском районе и Марьине

Всего на довыборы муниципальных депутатов, которые пройдут на этой неделе в Бабушкинском районе и Марьине, зарегистрировалось около 5 тысяч электронных избирателей. Состоится онлайн-голосование 11 и 12 сентября. Если же человек по каким-то причинам не сможет проголосовать электронно или просто передумает, то выразить свою позицию, по словам председателя Мосгоризбиркома Юрия Ермолова, можно 13 сентября с 8.00 до 20.00 на классических участках. Все 30 участков оборудуют видеонаблюдением и современными КОИБами. За ходом выборов будут в онлайн-режиме как обычно следить общественный штаб плюс наблюдатели от всех кандидатов. В каждом из городских округов предстоит довыбрать по два депутата. На мандаты претендуют 26 кандидатов.