Ярославского экс-сотрудника ФСИН осудили за упавшую с крыши наледь

Суд в Ярославле вынес приговор экс-сотруднику ФСИН, по вине которого женщину покалечило упавшей с крыши глыбой льда.

Трагический инцидент произошел утром 1 февраля 2019 года у дома 55 по улице Большой Октябрьской. Слежавшаяся глыба снега и льда рухнула на проходившую мимо здания женщину 1964 года рождения, направлявшуюся на работу. Итогом полученных травм головы и грудной клетки стала инвалидность - женщина потеряла способность ходить.

Поскольку здание, с которого упал лед, находится на балансе регионального управления ФСИН, к ответственности был привлечен заместитель начальника отдела регионального управления ФКУ "Главное управление по обеспечению деятельности оперативных подразделений Федеральной службы исполнения наказаний", в зону ответственности которого входило поддержание в надлежащем состоянии вверенных строений, коммуникаций и территории.

Как рассказала официальный представитель Ярославского областного суда Ольга Козлова, Кировский районный суд пришел к выводу, что подсудимый небрежно отнесся к своим обязанностям, вовремя не подготовил документы для заключения контракта на очистку кровли от снега и наледи, что и привело к трагическим последствиям. Мужчина признан виновным в халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, и приговорен к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

А вот материальный и моральный ущерб пострадавшей будет возмещать ФКУ "Главное управление по обеспечению деятельности оперативных подразделений ФСИН". Апелляционная инстанция - судебная коллегия по гражданским делам Ярославского облсуда - 13 августа изменила вынесенное в марте решение Кировского райсуда и взыскала с организации в пользу женщины два миллиона рублей в качестве компенсации причиненного морального вреда, больше 650 тысяч рублей материального ущерба и судебные издержки.