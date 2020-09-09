Ярославского экс-сотрудника ФСИН осудили за упавшую с крыши наледь

Новости

В ХМАО рассказали о состоянии пострадавших при столкновении катера и баржи 20:56
В лесу под Калининградом нашли 800 снарядов 20:27
В Сургуте четыре человека погибли при столкновении катера и баржи 20:18
Вышел первый трейлер "Дюны" Дени Вильнева 19:57
Официально: сериал "Ходячие мертвецы" закрывается 19:33
В США полисмен выстрелил в мальчика-аутиста после просьбы матери успокоить его 19:21
ООН: Мир может столкнуться с пандемией ожирения 19:00
МИД РФ прокомментировал вызов немецкого посла 18:33
В Москве прошла презентация Секретариата Форума партнерства Россия-Африка 18:20
TikTok стал самым загружаемым мобильным приложением в мире в августе 18:14
В Новгородской области ревнивец расстрелял чету пенсионеров 18:06
Премьер Беларуси рассказал о самочувствии после прививки от COVID-19 17:48
Генпрокурор рассказал о звонках с угрозами минирования из Украины и Финляндии 17:42
Чернышенко рассказал о работе над нацпроектом по туризму 17:40
Генпрокурор: К задержанию 33 россиян в Минске причастны зарубежные спецслужбы 17:38
Загитова отказалась от контрольных прокатов из-за "Ледникового периода" 17:37
Высокопоставленный брянский полицейский задержан за взятки 17:35
В Петербурге мужчина с топором устроил погром в гипермаркете 17:34
В Москве задержали мошенника, разыгравшего перед пенсионеркой целый спектакль 17:15
Роспотребнадзор: В Москве спокойная ситуация по гриппу и ОРВИ 17:11
В Москве обокрали жену актрису Бердинских, жену звезды "Груза 200" 17:08
Путин поддержал идею ввести в регионах ответственных за цифровую трансформацию 17:06
Колесникову поместили в СИЗО 16:59
Маркировка питьевой воды станет обязательной с 2021 года 16:47
Правительство готово обеспечить всех пользователей госуслуг электронной подписью 16:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать в 2021 году
Как будем отдыхать в 2021 году
Какие прививки надо сделать этой осенью
Какие прививки надо сделать этой осенью
Задайте вопрос заместителю министра просвещения РФ Виктору Басюку
Задайте вопрос заместителю министра просвещения РФ Виктору Басюку
09.09.2020 20:49
Рубрика: Происшествия

Ярославского экс-сотрудника ФСИН осудили за упавшую с крыши наледь

Текст: Элина Труханова (Ярославль)

Суд в Ярославле вынес приговор экс-сотруднику ФСИН, по вине которого женщину покалечило упавшей с крыши глыбой льда.

Трагический инцидент произошел утром 1 февраля 2019 года у дома 55 по улице Большой Октябрьской. Слежавшаяся глыба снега и льда рухнула на проходившую мимо здания женщину 1964 года рождения, направлявшуюся на работу. Итогом полученных травм головы и грудной клетки стала инвалидность - женщина потеряла способность ходить.

Осужденного по делу о пытках в ярославской ИК отпустили на свободу

Поскольку здание, с которого упал лед, находится на балансе регионального управления ФСИН, к ответственности был привлечен заместитель начальника отдела регионального управления ФКУ "Главное управление по обеспечению деятельности оперативных подразделений Федеральной службы исполнения наказаний", в зону ответственности которого входило поддержание в надлежащем состоянии вверенных строений, коммуникаций и территории.

Как рассказала официальный представитель Ярославского областного суда Ольга Козлова, Кировский районный суд пришел к выводу, что подсудимый небрежно отнесся к своим обязанностям, вовремя не подготовил документы для заключения контракта на очистку кровли от снега и наледи, что и привело к трагическим последствиям. Мужчина признан виновным в халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, и приговорен к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

А вот материальный и моральный ущерб пострадавшей будет возмещать ФКУ "Главное управление по обеспечению деятельности оперативных подразделений ФСИН". Апелляционная инстанция - судебная коллегия по гражданским делам Ярославского облсуда - 13 августа изменила вынесенное в марте решение Кировского райсуда и взыскала с организации в пользу женщины два миллиона рублей в качестве компенсации причиненного морального вреда, больше 650 тысяч рублей материального ущерба и судебные издержки.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область Ярославль

Главное сегодня

Путин назвал формат и время проведения саммита ШОС
Ростуризм смягчит условия программы кэшбека за туры по России
Мишустин предложил расширять перечень товаров, подлежащих маркировке
Песков объяснил причины динамики курса рубля
В России началась третья фаза испытаний вакцины против COVID-19
В ФСБ и СКР рассказали подробности предотвращенных терактов
Впервые опубликованы оригиналы судебных решений по делу Бродского