Как живет подшефная школа "РГ" в дальнем костромском селе

20 лет назад "Российская газета" помогла построить в костромском селе Нежитино новую школу взамен сгоревшей. 1 сентября 2020 года в нее пришло аж четыре первоклассника (в прошлом году было пять), всего в школе учится 58 ребят. На линейке новых детей представили - одна девочка рассказала не только о себе, но и о своей большой семье, в которой подрастают новые первоклассники. Потом малыши и старшеклассники прочитали стихотворную азбуку, восьмиклассницы станцевали и все пошли на занятия. На классном часе говорили о 75-летии Победы - из-за пандемии COVID-19 тема осталась нераскрытой с весны, - и мерах безопасности по коронавириусу. Выдали учебники и распустили ребят по домам.

- Линейка была приятной, радостной. Все соскучились друг по другу, по нормальному общению - дистанционное образование ребятам не понравилось, - рассказала заместитель директора Зинаида Зайцева. 20 лет назад она возглавила школу, построенную буквально всем миром, все в ней наладила, а затем перешла на менее хлопотную должность заместителя - 62 года все-таки, пора и об отдыхе подумать.

История эта началась в феврале 1997 года. В редакцию "Российской газеты" пришло письмо. Не письмо даже - крик о помощи. "В Нежитине сгорела школа... Испокон веку наше население тянулось к образованию и культуре, - писала Зинаида Васильевна. - Краю нужны образованные, культурные люди и они должны фундамент знании получить в своей родной школе, хранить и приумножать традиции края и русского народа. Мы просим откликнуться на нашу беду каждого, кто болеет душой за Россию. Это общая беда".

Письмо было опубликовано в газете с призывом помочь. Откликнулись все: банки, бизнесмены, чиновники, деньги в конвертах (карточек еще не было) и почтовые переводы с пометкой "на школу в Нежитине" приходили от обычных людей из различных регионов страны. Побывавший в Костроме первый президент России Борис Ельцин распорядился выделить пять миллионов рублей из резервного фонда. Летом того же года в селе застучали топоры, а через два года новая школа: нарядный бревенчатый теремок с резными карнизами и наличниками от местного матера-самоучки Николая Созинова, - приняла первых учеников. Так у нежитинских школяров впервые появились просторные классы, столовая и спортзал - прежняя школа, была тесной, темной и холодной.

Почтовые переводы с пометкой "на школу в Нежитине" приходили от обычных людей со всей страны

- Мы всех помним, всем благодарны. В первую очередь, конечно "Российской газете", откликнувшейся на наш призыв и организовавшей сбор средств. Без вас этой школы не было бы, - говорит Зайцева. - Еще хотелось бы поблагодарить Константина Борисовича Панфилова из Калининграда. Это наш добрый ангел - он постоянно нам помогает. Понадобились теннисный стол и проекторы - купил. Надо было отправить детей на экскурсию в Кострому - помог...

Семь лет назад школьные стены облупились - Панфилов прислал финской краски, нанял маляров и школа опять засветилась, как яичко от Фаберже. В новом году нежитинских ребят ждет много интересного. Появилась "Точка роста" - по федеральной программе сельские школы оснащают современным оборудованием, чтобы сельские ребята были в курсе новейших технологий и не уступали городским. Так в Нежитине появились невиданные доселе квадрокоптер, несколько наборов для гравировки и конструирования, манекен для отработки приемов первой помощи. В скором времени кабинет информатики пополнится новыми нетбуками, 3D-принтером и шлемом виртуальной реальности.

На государство и спонсоров в Нежитине надеются, но и сами не плошают. Участвуют во всевозможных грантах и конкурсах - благо такой нарядной школы больше нет нигде. Там 500 тысяч выиграют, сям - еще 100, все идет на развитие.

- Конечно, есть проблемы, с которыми нам трудно справиться. В Нежитино нет газа и вряд ли он появится в ближайшем будущем. Школу топим дровами - это дорого и хлопотно: надо заказать лесовоз, потом распилить лесины и наколоть дрова, - но выбирать не приходится. Зато появился скоростной интернет и мы теперь подключены ко всем образовательным сервисам, - не теряет оптимизма Зинаида Васильевна. - А то в соседнее село переехала пара из Москвы, отдала детей нам и поразилась, увидев бумажные дневники...

P.S.

Материал подготовлен в рамках проекта "Мы отвечаем за то, о чем написали", посвященного 30-летию "Российской газеты".