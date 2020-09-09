Запущен обратный отсчет проекта "Калуга - Новогодняя столица России". Торжества пройдут с 12 декабря по 9 января. Город оформят в стилистике 1960-х - напоминая о первом полете человека на орбиту, поскольку Калуга - колыбель космонавтики. А символом праздника станет снежинка, соединенная со спутником.

Отмечать приход 2021 года жители и гости Калуги будут на восьми площадках. По площади Старый Торг пройдет колонна Дедов Морозов и Снегурочек, на улице Театральной покажут новогодние традиции разных народов. Резиденция калужского Деда Мороза временно переедет из Григорова переулка в Центральный парк культуры и отдыха. На месте рынка появится поселение одного из коренных народов Севера. Там будет звучать горловое пение и варганы. Все желающие смогут побывать в яранге и посмотреть пиротехническое шоу "Шаманы".

На празднике будет четыре главных героя. Ученый составит образовательную программу, Мастерица - художественную. Спортсмену предстоит направлять лыжников и керлингистов, ну а Хозяюшка займется угощениями, от фирменного калужского теста до пиццы и роллов. Чтобы гости не забыли, где находятся, все четверо персонажей будут в космических шлемах.

Возле музея космонавтики пройдет серия концертов местных коллективов и исполнителей. Там же символическую снежинку передадут делегации новогодней столицы - 2022. Ею стал Нижний Новгород.

- В Калуге созданы все условия, чтобы принимать гостей и показать себя. Здесь есть современные учреждения культуры, развита инфраструктура: гостиницы, бары, рестораны, кафе... - объяснила выбор города заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова. - Одна из немаловажных причин - Калуга в следующем году отмечает 650-летний юбилей. Новый год - это как раз то время, когда зовут гостей и начинают получать подарки.

Проект "Новогодняя столица России" был запущен в 2013 году. Площадки отбирают на конкурсной основе. Среди городов Центральной России победителями уже становились Владимир, Тамбов, Тула и Рязань.

Кстати

Калужские архитекторы разработали концепцию дизайна, которая пригодится и по окончании новогодних торжеств. В оформлении кафе, торговых лотков, фотозон и даже стаканчиков для кофе будут использованы интересные советские шрифты и яркие образы, вселяющие веру в технический прогресс.