Костромские дети разгромили кладбище и съели конфеты с могил

В костромском поселке Красное-на-Волге полиция нашла вандалов, разгромивших местное кладбище. Злоумышленниками оказались двое подростков 12 и 13 лет.

В МВД обратился директор кладбища - во время обхода он обнаружил поваленные и вывернутые из земли надгробия. Пострадало 19 памятников, два из них были разбиты. Приехавшие на вызов полицейские быстро нашли вандалов.

Подростки рассказали, что накануне вечером пришли на кладбище, чтобы поесть конфет, которые оставляют на могилах родственники усопших. Заметив плохо закрепленное надгробие, дети раскачали его и повалили. Процесс им понравился и они вывернули из земли все памятники, какие смогли.

- Оба мальчика уже не раз попадали в поле зрения полиции и стоят на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, - отметили в региональном УМВД.

Одному из хулиганов, уже побывавшему в центре временного содержания несовершеннолетних за кражи, теперь грозит переезд в спецучреждение закрытого типа. Также решается вопрос о привлечении к административной ответственности родителей - за плохое воспитание своих детей. Родственники похороненных на кладбище могут потребовать возмещения ущерба через суд, сообщили в УМВД.