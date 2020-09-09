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09.09.2020 14:41
Рубрика: Происшествия

Костромские дети разгромили кладбище и съели конфеты с могил

Текст: Антон Валагин (Кострома)

В костромском поселке Красное-на-Волге полиция нашла вандалов, разгромивших местное кладбище. Злоумышленниками оказались двое подростков 12 и 13 лет.

В МВД обратился директор кладбища - во время обхода он обнаружил поваленные и вывернутые из земли надгробия. Пострадало 19 памятников, два из них были разбиты. Приехавшие на вызов полицейские быстро нашли вандалов.

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Подростки рассказали, что накануне вечером пришли на кладбище, чтобы поесть конфет, которые оставляют на могилах родственники усопших. Заметив плохо закрепленное надгробие, дети раскачали его и повалили. Процесс им понравился и они вывернули из земли все памятники, какие смогли.

- Оба мальчика уже не раз попадали в поле зрения полиции и стоят на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, - отметили в региональном УМВД.

Одному из хулиганов, уже побывавшему в центре временного содержания несовершеннолетних за кражи, теперь грозит переезд в спецучреждение закрытого типа. Также решается вопрос о привлечении к административной ответственности родителей - за плохое воспитание своих детей. Родственники похороненных на кладбище могут потребовать возмещения ущерба через суд, сообщили в УМВД.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Костромская область

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