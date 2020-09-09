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Владислав Лисовец, стилист:

Мы с друзьями часто берем на прокат хороший, дорогой автомобиль,чтобы добраться, к примеру, на вечеринку, и у меня нет никаких нареканий по поводу неисправности или наличия каких-то поломок в машине. Не было случая, чтобы у арендованного транспорта не работали поворотники, тормоза или он где-нибудь на дороге заглох. Причем это касается и автомобилей недорогого класса: как-то на улице было холодно, мы с коллегами быстро взяли машину и добрались до ГУМА. Кстати, у моего директора есть разрешение: она может пользоваться и моим транспортом, и брать каршеринг. Единственный минус каршеринга - иногда непривычный запах и грязь в машине. Видимо, коврики и салон не очень-то моют. Но это скорее претензия к беспечности людей, которые садятся и не стряхивают снег, грязь с обуви, относятся небрежно к чужой вещи. Это скорее вопрос к уровню их культуры и воспитания.

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
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Что касается проверки и аутентификации водителя, который берет автомобиль напрокат, хочу сказать: мы живем в эпоху видеонаблюдения, для нас, мне кажется, это обычное дело. Я вообще считаю, что чем больше камеры будут отслеживать происходящее, тем больше будет порядка. С некоторыми людьми у нас в стране, увы, по-другому нельзя. Только через страх быть пойманным за руку можно добиться уважения, честности. Только если штрафовать, можно добиться снижения выездов на встречную полосу, наездов на пешеходов, неприятных поломок и порчи имущества у каршеринговых компаний.

Но есть нюанс: если слежение за водителем будет, к примеру, первые пять и последние пять минут поездки, это нормально: человек сел и вышел, достаточно для проверки, что именно он сидел за рулем. Все-таки всю поездку, думаю, отслеживать не стоит, это не совсем правильно, так как речь идет о личном пространстве.

Вряд ли автомобили портят начинающие водители. Насколько я знаю, с "юными правами" каршеринг не всегда подтверждают. Особенно это касается краткосрочной аренды хороших автомобилей. Проблема в другом - за рулем чужого автомобиля, максимум о чем думает водитель, это о своих правах. Но точно не о материальной ценности автомобиля. Так устроена голова почти любого человека. Ты не можешь относиться к чужой вещи так же, как к своей. Садясь за руль чужого автомобиля или находясь на чужой территории, мы не очень аккуратны, внимательны, переживаем только за свою жизнь и за свои права.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
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Я человек, который любит менять картинку, я вообще считаю, что привыкать к чему-то - это неправильно. Мне нравится менять авто, смотреть новые салоны, оценивать, тихо ли движется автомобиль. Я считаю, что каршеринг - это потрясающее удобство для столицы. Этот сервис с легкостью решает многие проблемы. Но и наши люди должны соответствовать этому современному сервису, должны быть продвинутыми, с сознанием того, что некрасиво портить чужое имущество, оно может пригодиться следующему водителю, которому после вас нужно будет срочно куда-то добраться.

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