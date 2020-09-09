Московский театр мюзикла откроет сезон благотворительным спектаклем для врачей

Московский театр мюзикла в среду открывает юбилейный десятый сезон благотворительным спектаклем для врачей и волонтеров. Билеты бесплатно распределили между московскими больницами, принимавшими пациентов с коронавирусом

"Мы открываемся благотворительным спектаклем для врачей, которые были на переднем крае борьбы с COVID", - сообщил ТАСС художественный руководитель театра Михаил Швыдкой.

В ближайших планах театра - возобновить премьерную серию спектакля "ПраймТайм", прерванную в марте карантином. Напомним, что премьера мюзикла, созданного совместно с канадским театром-цирком "7 пальцев", состоялась 5 марта.

Генеральный продюсер театра Давид Смелянский отметил, что спектакль задумывался как мюзикл о героях нашего времени, мечтателях, которые сами строят свою судьбу и завладевают умами и сердцами других, используя возможности телевидения и интернета.

"Жизнь внесла свои коррективы, и реальные герои сегодняшнего дня - это доктора и медсестры, все сотрудники больниц и поликлиник, которые, не жалея себя, на передовой боролись с новой напастью. Поэтому для нас большая честь сыграть первый спектакль юбилейного сезона именно для них", - подчеркнул он.