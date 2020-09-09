Наталья Сергунина: В Москве возобновляется прием заявок на субсидии для бизнеса

Возобновляется прием заявок на субсидии для бизнеса. Дополнительную возможность обратиться за финансовой поддержкой от города получат коммерческие коворкинги и экспортеры, а также компании, которые инвестировали средства в обучение персонала.

Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Она рассказала:

- Продлить прием заявок по ряду субсидий попросили сами предприниматели. Еще около 800 компаний готовы подать документы на выплаты в ближайшее время. Предприниматели смогут получить такие виды финансовой поддержки, как:

- компенсация затрат на обучение персонала (с 15 сентября по 29 октября);

- субсидия для коммерческих коворкингов на создание центров услуг для бизнеса (с 15 сентября по 30 октября);

- выплаты для столичных экспортеров (с 15 сентября по 30 октября).

По словам Сергуниной, столичным предпринимателям уже одобрены субсидии на общую сумму 1,3 миллиарда рублей. В частности, субсидия на обучение персонала позволяет возместить до 95 процентов расходов на образовательные услуги - до 120 тысяч рублей на одного сотрудника и до 10 миллионов рублей в сумме на предприятие. Возмещению подлежат расходы на подготовку или переподготовку кадров по всем категориям, включенным в Общероссийский классификатор специальностей по образованию.

Субсидия на экспорт продукции компенсирует до 100 процентов затрат на реализацию за рубежом товаров, услуг или результатов интеллектуального труда. Ее максимальный размер - три миллиона рублей. Кроме того, столичные экспортеры могут обратиться за грантом, размер которого составляет десять процентов от суммы исполненных контрактов на зарубежные поставки, но не более десяти миллионов рублей.

Коммерческие коворкинги приглашают подать заявку на субсидию для создания на своей территории центра услуг для бизнеса. Они могут получить денежные средства из бюджета города на его оснащение, приобретение и монтаж оборудования, оплату коммунальных расходов. Максимальный размер выплаты составляет один миллион рублей.

"Сегодня в столице работают 16 центров услуг для бизнеса во всех округах. Открытие новых точек в коворкингах позволяет формировать разветвленную и доступную инфраструктуру для малого и среднего предпринимательства в столице. Для его представителей сейчас особенно актуальна возможность оперативно получить консультацию по мерам поддержки или оформить документы для решения вопросов", - рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Ранее в столице возобновился прием заявок на получение субсидий на инжиниринг. Он продолжится до 29 октября. Эта мера поддержки позволяет компенсировать до 50 процентов затрат на создание нового продукта, модернизацию существующего или расширение производства. До первого октября продлили прием документов по субсидиям для франчайзи, гостиниц, социальных предприятий, резидентов технопарков и участников Московского инновационного кластера, для организаций в сфере спорта, развлечений, образования и культуры. Также принято решение продлить прием заявок по компенсациям затрат на продвижение продукции с помощью выставок, маркетплейсов или онлайн-сервисов доставки еды.

Ознакомиться с подробными условиями и перечнем необходимых документов для получения субсидий, а также оставить заявку можно на специальном сайте Правительства Москвы для столичных предпринимателей. Кроме того, подать документы в электронном виде предприниматели могут на портале mbm.mos.ru через личный кабинет. Узнать о предоставлении финансовой помощи для малого и среднего бизнеса Москвы можно по телефону единой линии поддержки по вопросам субсидий: +7 (499) 961-01-20. Кол-центр работает с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00.

Получить дополнительную информацию можно также в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы по электронному адресу: dpir-press@mos.ru.