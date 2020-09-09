Новую велозарядку для гаджетов поставили на МЦД в Москве

Первую эко-зарядку для гаджетов, где энергия вырабатывается от кручения педалей, поставили на станции "Опалиха" D2. По данным пресс-службы департамента транспорта столицы, идею такой зарядки предложили сами пассажиры.

Выглядит новая зарядка как стойка, где внизу стула встроены педали ведосипеда. Чем быстрее и дольше крутишь педали - тем больше вырабатывается электроэнергии и быстрее заряжается телефон или планшет. А специальный экран, вмонтированный в столешницу, показывает расстояние, которое проехал "велосипед" и скорость.

Пока зарядка будет действовать месяц. Если она будет востребованной, аналогичные зарядные устройства появятся на других станциях МЦД.

Кстати, поделиться впечатлениями можно, отсканировав QR-код на корпусе устройства.