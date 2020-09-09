Платоновский фестиваль в Воронеже стартует с новой программой

Из-за "антивирусных" ограничений зарубежные артисты в Воронеж не приедут, но их заменят известные коллеги из России. Х Платоновский фестиваль пройдет в новом формате с 14 по 27 сентября.

Так, зрители смогут бесплатно - по предварительной записи - посмотреть видеоверсии спектаклей, поставленных режиссерами, чьи имена ранее стояли в афише 2020 года. Французский хореограф Анжелен Прельжокаж прислал запись своей "Белоснежки", немец Михаэль Тальхаймер - "Трамвай "Желание", латыш Алвис Херманис - "Ревизора". Кроме того, на экране покажут "Джулию" в постановке Кристианы Жатахи из Бразилии и оперные спектакли, поставленные для фестиваля в Экс-ан-Провансе в сотрудничестве с ведущими музыкальными театрами Европы.

- Это будет первое появление оперы на Платоновском. Привозить такие спектакли мы не могли, поскольку в Воронеже нет сцены с современным оборудованием, - отметил худрук Платоновского Михаил Бычков.

"Вживую" можно будет увидеть спектакли из программы "Золотой Маски", "Шутников" с Константином Райкиным, трактовку рассказов Платонова от Вахтанговского театра. Программу дополнили две забавные и жизнеутверждающие столичные постановки - "Lе Тартюф. Комедия" (Театр на Таганке) и "Рыцарь пламенеющего пестика" (Московский драмтеатр имени Пушкина).

Впервые на Платоновском масштабно покажут премьеры местных театров. Среди них - "Бальзаминов" Камерного театра, "Маскарад" Кольцовского, "Двенадцатая ночь" Никитинского, современная хореография на сцене Театра оперы и балета, Достоевский в театре кукол.

Зрители смогут бесплатно - по предварительной записи - посмотреть видеоверсии зарубежных спектаклей

- Как нам кажется, эти спектакли появились под влиянием фестиваля. Он десять лет знакомит Воронеж с новыми веяниями в мировом искусстве, стимулирует обмен творческим опытом, - пояснил Михаил Бычков.

"Гвоздем" музыкальной программы остался сольный концерт пианиста Михаила Плетнева. Выступит в Воронеже и звезда мировой оперы - сопрано Ольга Перетятько в дуэте с солистом Мариинского театра Владиславом Сулимским. Вместо "Модильяни-квартета" (Франция) выступит секстет молодых солистов: скрипачи Гайк Казакян и Никита Борисоглебский, альтисты Андрей Усов и Федор Белугин, виолончелисты Александр Рамм и Борис Андрианов. Музыкантов из Израиля и Южной Кореи заменит дуэт Бориса Березовского (фортепиано) и Никиты Борисоглебского (скрипка). Скрипача Шломо Минца - Андрей Баранов, первая скрипка квартета имени Давида Ойстраха. Купленные ранее билеты на концерты, где поменяли солистов, действительны.

От большинства уличных мероприятий пришлось отказаться по рекомендации Роспотребнадзора. Но книжная ярмарка - с участием сотни издательств и выдающихся литераторов - все-таки состоится. Она пройдет с 25 по 27 сентября на Советской площади.

Прямая речь

Михаил Бычков, художественный руководитель Платоновского фестиваля:

- Большинство культурных проектов этого лета отменилось. Но мы приложили все усилия к тому, чтобы спасти десятый фестиваль и провести его именно в 2020 году, вопреки всему. Пусть и в сентябре, а не в июне. Переход в онлайн мы не рассматривали: это совершенно не подходит к формату городского праздника. К сожалению, из-за закрытия границ организовать гастроли зарубежных участников было невозможно. Но мы постарались максимально компенсировать их отсутствие. И очень благодарны нашей публике, которая в столь непростое время сохранила доверие к фестивалю и тягу к искусству. Большинство зрителей, купивших билеты в феврале, не сдавали их и терпеливо ждали, когда объявят финальную программу.