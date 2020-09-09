Новости

Песков назвал чушью разговоры о "слиянии" России с Беларусью 14:50
Костромские дети разгромили кладбище и съели конфеты с могил 14:41
В Кремле обеспокоены исчезновением людей в Беларуси 14:38
Петербурженка потребовала миллион за нанесенный Козловским удар флейтой 14:32
РФПИ поставит в Мексику 32 миллиона доз вакцины "Спутник V" 14:26
В Тюменской области проверят "захват заложников" на уроке 14:23
Козак поедет в Берлин на встречу политсоветников "нормандского формата" 14:21
Вышел трейлер нового, "толерантного" "Стартрека" 14:18
Дэйв Франко станет специальным гостем Comic-Con Russia 2020 14:04
Лавров раскритиковал действия Берлина 13:59
Житель Ставрополья получил срок за ложное сообщение о теракте 13:52
В БДТ зрителям запретили дарить цветы артистам из-за COVID-19 13:50
Сарик Андреасян начал съемки сериала про Чикатило 13:47
Работники социальных учреждений будут получать доплату до 15 октября 13:46
Президент Беларуси назначил нового Генерального прокурора 13:30
Главный эпидемиолог Молдавии ушел в отставку после слов о жертвах COVID-19 13:29
Умер басист Bay City Rollers Иэн Митчелл 13:25
В России началась маркировка вакцины "Спутник V" 13:22
Федун заявил, что Кокорин не уйдет из "Спартака" в "Рому" 13:21
В московских МФЦ появились криптобиокабины 13:09
Анна Кузнецова встретила вывезенных детей из Сирии 13:02
Центр Гамалеи планирует создать комбинированную вакцину от гриппа и COVID-19 12:59
Детское "Евровидение-2020" пройдет в онлайн-формате 12:50
ОНК: Осужденный Ефремов отказался от услуг адвоката Пашаева 12:49
В Казани совершил вынужденную посадку самолет Москва - Тюмень 12:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать в 2021 году
Как будем отдыхать в 2021 году
Какие прививки надо сделать этой осенью
Какие прививки надо сделать этой осенью
Задайте вопрос заместителю министра просвещения РФ Виктору Басюку
Задайте вопрос заместителю министра просвещения РФ Виктору Басюку
09.09.2020 14:20
Рубрика: Общество

Притяжение Колотиловки

В селе под Белгородом рядом с уникальной школой откроют музейный комплекс
Текст: Анна Скрипка (Белгород)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 202(8256)
В белгородском селе Колотиловка новый учебный год начался с праздничного открытия долгожданного образовательного комплекса - малокомплектной школы с детским садом "Слобожанщина". Современные лингафонные кабинеты, студия робототехники, мастерские, спортивная инфраструктура и даже опытный участок - все это позволит сельским школьникам углубленно изучать несколько предметов. В самой же Колотиловке вопрос о том, исчезнет ли село, больше не стоит. Рядом со школой возводится музейный комплекс, который точно привлечет туристов: здесь появится этнодеревня с мельницами.
Фото: Иван Малыгин
Школьный стадион такого уровня станет первым в Поморье

Проект уникального образовательного учреждения реализовывают на месте старой девятилетки - раньше в Колотиловской школе занимались 34 ученика. Несколько месяцев на площадке кипели строительные работы, в результате площадь здания увеличилась в три раза. Ученики и педагоги вряд ли узнали бы в шикарных корпусах свою старенькую школу, если бы не наблюдали за стройкой в режиме нон-стоп.

Однако больше, чем реконструкция, всех интересовало наполнение образовательного комплекса.

- Это не школа для одаренных детей, - подчеркивает директор "Солбожанщины" Лариса Трубина. - Да, сюда перешли способные ученики из нашего Краснояружского района, те дети, которые учатся на четверки и пятерки. Больше всего - из районного центра - Красной Яруги, а также из Сергиевки, Графовки, Илек-Пеньковки. И все ребята из Колотиловки продолжат здесь учиться. У нас спрашивали: можно ли поступить в школу из других муниципалитетов? Конечно: к примеру, у нас будут учиться двое детей из соседнего Ракитянского района, но возить их в школу будут родители. Ведь согласовывать маршрут школьного автобуса с другим муниципалитетом нереально.

Старшеклассникам предложат пройти предпрофессиональную подготовку

Обучаться ребята будут по индивидуальным траекториям - теперь этот модный термин приживается в глубинке. Директор отмечает, что таким образом здесь постараются раскрыть потенциал каждого ребенка. Возможностей для этого масса - к примеру, в каждом классе примерно по десятку школьников. Педагогов отбирали тщательно: работать в "Слобожанщине" стремились даже преподаватели белгородских вузов. При этом коллектив старой школы максимально сохранили.

С самими университетами здесь заключили договоры о партнерстве. Иностранные студенты будут общаться с учениками на английском и других языках: сначала по скайпу, потом, возможно, и вживую. Лариса Трубина отмечает, что важную роль в образовании отвели и родителям - договорились разделять школьные ценности и в семье.

Фото: Архив ЦОПП
На Урале открылся один из первых в РФ Центр опережающей профподготовки

Старшеклассникам предложат пройти предпрофессиональную подготовку. И хотя пока спектр специальностей еще не назван, школьники уже уверены, что выбрать будет из чего. Так или иначе, курсы для водителей легковушек здесь будут точно.

Расхожее мнение о том, что село живет только благодаря школе, в Колотиловке поставили под сомнение. Школьники вырастут, уедут, а будет ли куда им вернуться? Сейчас Колотиловка из приграничного села, по-белгородски благоустроенного, но все же тихого и неприметного, превращается в место притяжения интересных идей, людей и проектов. Сделать село более комфортным для жизни должен историко-культурный комплекс "Новая слобода": свеженькие хаты, какие строили здесь десятилетия назад, уже белеют рядом со школьным двором. Крыши их покрывают камышовыми стеблями. Рядом - три деревянные мельницы. Инициаторы проекта обещали, что жернова в них будут настоящими.

В регионах Общество Образование Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Белгородская область

Главное сегодня

В Кремле назвали условие для саммита "ядерной пятерки"
В ЦИКе рассказали об автоматизированной системе проверки подписей
За сутки в России подтверждено 5099 случаев COVID-19 в 83 регионах
МИД: Против РФ развернута очередная кампания мобилизации санкционных настроений
Россия возобновляет полеты в Египет
Ученый назвал три болезни, от которых надо делать прививки этой осенью
Станут ли блогеры новыми медиа