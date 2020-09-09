В белгородском селе Колотиловка новый учебный год начался с праздничного открытия долгожданного образовательного комплекса - малокомплектной школы с детским садом "Слобожанщина". Современные лингафонные кабинеты, студия робототехники, мастерские, спортивная инфраструктура и даже опытный участок - все это позволит сельским школьникам углубленно изучать несколько предметов. В самой же Колотиловке вопрос о том, исчезнет ли село, больше не стоит. Рядом со школой возводится музейный комплекс, который точно привлечет туристов: здесь появится этнодеревня с мельницами.

Проект уникального образовательного учреждения реализовывают на месте старой девятилетки - раньше в Колотиловской школе занимались 34 ученика. Несколько месяцев на площадке кипели строительные работы, в результате площадь здания увеличилась в три раза. Ученики и педагоги вряд ли узнали бы в шикарных корпусах свою старенькую школу, если бы не наблюдали за стройкой в режиме нон-стоп.

Однако больше, чем реконструкция, всех интересовало наполнение образовательного комплекса.

- Это не школа для одаренных детей, - подчеркивает директор "Солбожанщины" Лариса Трубина. - Да, сюда перешли способные ученики из нашего Краснояружского района, те дети, которые учатся на четверки и пятерки. Больше всего - из районного центра - Красной Яруги, а также из Сергиевки, Графовки, Илек-Пеньковки. И все ребята из Колотиловки продолжат здесь учиться. У нас спрашивали: можно ли поступить в школу из других муниципалитетов? Конечно: к примеру, у нас будут учиться двое детей из соседнего Ракитянского района, но возить их в школу будут родители. Ведь согласовывать маршрут школьного автобуса с другим муниципалитетом нереально.

Старшеклассникам предложат пройти предпрофессиональную подготовку

Обучаться ребята будут по индивидуальным траекториям - теперь этот модный термин приживается в глубинке. Директор отмечает, что таким образом здесь постараются раскрыть потенциал каждого ребенка. Возможностей для этого масса - к примеру, в каждом классе примерно по десятку школьников. Педагогов отбирали тщательно: работать в "Слобожанщине" стремились даже преподаватели белгородских вузов. При этом коллектив старой школы максимально сохранили.

С самими университетами здесь заключили договоры о партнерстве. Иностранные студенты будут общаться с учениками на английском и других языках: сначала по скайпу, потом, возможно, и вживую. Лариса Трубина отмечает, что важную роль в образовании отвели и родителям - договорились разделять школьные ценности и в семье.

Старшеклассникам предложат пройти предпрофессиональную подготовку. И хотя пока спектр специальностей еще не назван, школьники уже уверены, что выбрать будет из чего. Так или иначе, курсы для водителей легковушек здесь будут точно.

Расхожее мнение о том, что село живет только благодаря школе, в Колотиловке поставили под сомнение. Школьники вырастут, уедут, а будет ли куда им вернуться? Сейчас Колотиловка из приграничного села, по-белгородски благоустроенного, но все же тихого и неприметного, превращается в место притяжения интересных идей, людей и проектов. Сделать село более комфортным для жизни должен историко-культурный комплекс "Новая слобода": свеженькие хаты, какие строили здесь десятилетия назад, уже белеют рядом со школьным двором. Крыши их покрывают камышовыми стеблями. Рядом - три деревянные мельницы. Инициаторы проекта обещали, что жернова в них будут настоящими.