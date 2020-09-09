На Прусовских карьерах под Ярославлем местные пловцы отрепетировали... заплыв через Ла-Манш. Да не простой, а на водных велосипедах - сибайках. Сама уникальная гонка должна была состояться в минувшем июле. Уже был заплачен стартовый взнос и назначены сроки заплыва, но из-за пандемии все пришлось перенести на следующий год. Однако, чтобы не терять времени даром, подготовленные пловцы решили преодолеть заветные 32 километра пока на другом водоеме.

Россыпь поплавков

Уже второй год на ярославских Прусовских карьерах, где обожают отдыхать горожане, на Волге или в самом длинном местном бассейне (в холодное время года) регулярно появляются люди в гидрокостюмах и с непонятными устройствами в руках - то ли ружьями для подводной охоты, то ли очень вытянутыми погружными блендерами с педалями... Если все это происходит на открытом водоеме, на поясе у необычных пловцов еще висит надутый воздухом веселый оранжево-красный мешочек.

Колоритная группа прикрепляет к поясам загадочные механизмы, заходит в воду, плывет и стремительно удаляется от берега, различимая издалека только благодаря россыпи красных поплавков...

- Это буи, они позволяют увидеть человека в воде. Например, парням на катерах. Без таких буев за расставленные стационарные буйки заплывать нельзя, - вводит в курс дела изобретатель сибайка Алексей Лукьянов.

А хорошо плывущая группа в гидрокостюмах - ученики школы плавания с этим спортивным снарядом.

Чтобы в воде - лететь

Как рассказывает изобретатель, сама идея устройства, в общем, совсем не нова и носится в воздухе с того времени, когда был запатентован гребной винт. Но, как это часто бывает, лично ему она пришла в голову абсолютно неожиданно, хотя и не случайно.

"Человек, переплывший Волгу, становится чуть-чуть другим"

- Идея родилась в бассейне, - признается Алексей Борисович, уверенный, что она стала своего рода "выхлопом" после его 30-летнего увлечения всяческими экстремальными и связанными с водой видами спорта: серфингом, виндсерфингом, кайтингом, дайвингом, яхтингом. - Все, кто там плавает, знают, что когда отталкиваешься от стенки бассейна ногами, то несколько секунд потом просто летишь в воде, пока не начинаешь грести руками и ногами. Мне захотелось все время как бы отталкиваться от стенки, чтобы плыть легко и без усилий. Вот мы теперь и отталкиваемся, только не от стенки, а от педалей.

Первый водный велосипед Лукьянова и его команды весил 3,5 килограмма и мог регулироваться по росту пловца, а уже следующая модель полегчала до 1,8 кг и приобрела способность подстраиваться не только под рост, но и подо всю комплекцию (то есть плавучесть) владельца. Так примерно регулируется высота пляжного зонта или длина косы-триммера. Для сравнения: похожее американское оборудование весит 12 килограммов.

Сибайк в воде не тонет, прикрепляется к поясу пловца, и человеку остается лишь поставить в воде ступни на педали и дальше их крутить, приводя в движение гребной винт. Правда, тем, кто плавает как топор, присматриваться к такому велосипеду смысла нет: не поможет. Чтобы на нем гонять, держаться на воде надо все-таки уметь.

Переплыть Волгу? Да запросто!

В конце июля в Ярославле все желающие, овладевшие несложными секретами плавания на водных велосипедах, переплывали Волгу. В соревнованиях участвовали 36 человек из разных регионов России, причем самому младшему пловцу было всего 11 лет. В итоге обычные пловцы, не спортсмены, преодолели на сибайках 700 метров водной глади примерно за семь минут (и за то же время вернулись обратно), а ставшие победителями рыбинские спортсмены-триатлонисты Евгений Островский и Евгений Хабаров сделали и то и другое за пять минут с небольшим.

Конечно, все это предваряла подготовка. Например, увлеченные водновелосипедными гонками ярославцы за одну тренировку трижды преодолевают расстояние, равное ширине Волги в границах областного центра. Но без велосипеда, говорят они, такой результат был бы невозможен в принципе.

- Человек, переплывший Волгу, становится чуть-чуть другим, - уверен Алексей Лукьянов. - Тут есть некий сакральный смысл. Особенно для людей, которые приехали издалека переплывать крупнейшую реку Европы. Течение - это не шутка. А с сибайком это очень легко: семь минут туда и семь обратно. Человек может даже не запыхаться. Все, что мы делаем, - это учим людей плавать по-новому, формируем новые отношения с водой, гораздо более равноправные. Потому что, когда человек стоит на берегу Волги, вооруженный этим снарядом, и знает, что может переплыть реку туда-обратно и не запыхаться, он по-другому смотрит на воду. С ним он может легко проплыть за раз столько же, сколько может пройти пешком. Это золотое правило.

Переплывать Ла-Манш в этом году готовились тоже Евгений Островский и Евгений Хабаров. Причем не просто переплывать, а "штурмовать мировой рекорд" по плаванию на открытой воде без мотора, поставленный восемь лет назад и составляющий 6 часов 55 минут. Отмена заплыва, конечно, расстроила ярославских фанатов сибайка, но в уныние не вогнала. Нельзя в Европе - значит, пока попробуем дома, решили они. И хотя Прусовские карьеры маловаты для такой дистанции (участникам пришлось 32 раза гонять по отмеренному километровому кругу), им все же удалось получить "чистый результат", то есть достигнутый без помех в виде ветра, течения и волн. Оба спортсмена финишировали через 6 часов 33 минуты, с разницей в несколько секунд. А это значит, что замахиваться на рекорд есть все основания.

Комментарий

Максим Авдеев, заместитель председателя правительства Ярославской области:

- Изобретенный ярославцами водный велосипед уже признан Федерацией подводного спорта России как спортивный снаряд, а плавание с ним - как перспективный вид спорта, который может набрать популярность уже в ближайшие годы. Среди жителей Ярославской области, которая занимает третье место в России по площади водоемов и имеет свое рукотворное море, этот вид спорта получает самые высокие шансы на развитие.