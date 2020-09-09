Новости

Стартовал конкурс на получение президентских стипендий для молодых ученых 11:47
Эксперт: Одновременное заболевание гриппом и COVID-19 смертельно опасно 11:47
В Ростовской области возбудили дело о смерти ребенка в больнице 11:47
На Урале арестован иностранец, из-за шоу напавший на студию в Бразилии 11:44
Вышел трейлер ремейка "Ребекки" Хичкока 11:43
СК проверит обстоятельства гибели туристки в горной Катуни 11:43
Прививку от гриппа за неделю сделали более 350 тысяч москвичей 11:40
В Удмуртии сотрудницу банка осудили за кражу 11 млн рублей у клиентов 11:32
Между КНР и Австралией разгорелся скандал из-за журналистов 11:20
Песков назвал шахматы свободным видом спорта 11:17
Московский театр мюзикла откроет сезон благотворительным спектаклем для врачей 11:15
Песков ответил на вопрос о прививке Путина от коронавируса 11:08
Чак Норрис записал видеообращение к жителям Якутска 11:06
Редкий вездеход "Водник": ГАЗ с деталями от БТР-80 11:02
В Кремле назвали условие для саммита "ядерной пятерки" 10:55
Аксенов предложил отмечать в РФ День памяти погибших в Крымской войне 10:51
Песков назвал причину частого общения Путина и Абэ 10:45
В Кремле рассказали о темах встречи Путина и Лукашенко 10:44
Власти Крыма не исключили продления до марта ограничений подачи воды 10:43
Переданный Россией Украине Балух впал в кому после избиения в Киеве 10:11
Появилось видео перехвата самолетов-шпионов над Балтикой 10:10
В ГД предложили обязательно проверять здоровье школьников перед началом учебы 10:01
Из колонии в Забайкалье сбежали двое осужденных 09:59
В ПБК "Локомотив-Кубань" произошла вспышка коронавируса 09:54
В Японии приостановили клинические испытания британской вакцины от COVID-19 09:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать в 2021 году
Как будем отдыхать в 2021 году
Какие прививки надо сделать этой осенью
Какие прививки надо сделать этой осенью
Задайте вопрос заместителю министра просвещения РФ Виктору Басюку
Задайте вопрос заместителю министра просвещения РФ Виктору Басюку
09.09.2020 11:40
Рубрика: Общество

Прививку от гриппа за неделю сделали более 350 тысяч москвичей

Текст: Любовь Проценко

За первую неделю масштабной вакцинации от гриппа прививку сделали более 350 тысяч москвичей. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала:

Фото: Михаил Синицын/РГ
Россиянам предлагают привиться от гриппа отечественными вакцинами

- Всего за одну неделю программы по вакцинации прививку от гриппа сделали более 350 тысяч москвичей. Для первой недели прививочной кампании - это очень хороший показатель. Все больше москвичей понимают необходимость пройти вакцинацию, особенно в такой нетипичный год.

Бесплатно сделать прививку от гриппа горожане могут в городских поликлиниках и 54 мобильных пунктах вакцинации у 36 станции метро, двух станций МЦК, двух железнодорожных станций и в четырех центрах госуслуг "Мои Документы". По два мобильных пункта для удобства москвичей работают у станций метро: "Речной вокзал", "Алтуфьево", "Семеновская", "Перово", "Митино", "Юго-Западная", "Киевская", "Солнцево", "ВДНХ", а также возле железнодорожной станции Крюково.

За выходные, когда Москва отмечала 873-й день рождения, более 115 тысяч горожан привились от гриппа. Это в два раза больше, чем во время праздников в прошлом году.

"Мы проводим мобильную вакцинацию пятый год подряд, и с каждым годом к ней растет интерес среди населения. За неделю там сделали прививку более 47 тысяч человек. В связи с повышенным спросом мы даже открыли 10 дополнительных пунктов мобильной вакцинации. Это быстро и удобно, а процедура ничем не отличается от той, которая проводится в поликлинике", - добавила вице-мэр.

Масштабная прививочная компания стартовала 1 сентября. Вакцинация проводится во всех поликлиниках, для этого понадобится паспорт и московский полис ОМС.

Прививку в мобильных пунктах может сделать любой человек старше 18 лет вне зависимости от места регистрации при предъявлении паспорта. Если человек имеет прикрепление к одной из столичных поликлиник, также рекомендуется взять московский полис ОМС. Он пригодится для занесения информации о прививке в ЕМИАС (Единую медицинскую информационно-аналитическую систему).

Беременные могут сделать прививку только в поликлиниках. Жители младше 18 лет - в поликлиниках, детских садах, школах и колледжах.

Фото: iStock
Врачи рассказали, можно ли одновременно заболеть гриппом и коронавирусом

Перед прививкой проводится медицинский осмотр, врач определяет возможные противопоказания, а после прививки выдает сертификат и дает устные рекомендации. Вся процедура занимает 10-15 минут.

Узнать место и время работы прививочных пунктов, а также другую подробную информацию о вакцинации от гриппа, можно на сайте Департамента здравоохранения Москвы.

Вакцинация - самый эффективный и безопасный способ защиты от гриппа и его осложнений. Защитный эффект от прививки проявляется через две недели после введения вакцины и длится около года. Все вакцины являются инактивированными, то есть не содержат живого вируса и не могут привести к заболеваниям. За последние годы в Москве не было зафиксировано ни одного случая тяжелых осложнений от гриппа среди тех, кто сделал прививку.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Прививки и вакцинация

Главное сегодня

В Кремле назвали условие для саммита "ядерной пятерки"
"Роскосмос" опроверг информацию об отказе НАСА от российских "Союзов"
Россияне стали отказываться от банковских карт
В России предлагают ввести обязательное страхование от безработицы
Испытания оксфордской вакцины от COVID-19 остановлены из-за болезни участника
Ученый назвал три болезни, от которых надо делать прививки этой осенью
Станут ли блогеры новыми медиа