Новости

Премьер Беларуси рассказал о самочувствии после прививки от COVID-19 17:48
Генпрокурор рассказал о звонках с угрозами минирования из Украины и Финляндии 17:42
Чернышенко рассказал о работе над нацпроектом по туризму 17:40
Генпрокурор: К задержанию 33 россиян в Минске причастны зарубежные спецслужбы 17:38
Загитова отказалась от контрольных прокатов из-за "Ледникового периода" 17:37
Высокопоставленный брянский полицейский задержан за взятки 17:35
В Петербурге мужчина с топором устроил погром в гипермаркете 17:34
В Москве задержали мошенника, разыгравшего перед пенсионеркой целый спектакль 17:15
Роспотребнадзор: В Москве спокойная ситуация по гриппу и ОРВИ 17:11
В Москве обокрали жену актрису Бердинских, жену звезды "Груза 200" 17:08
Путин поддержал идею ввести в регионах ответственных за цифровую трансформацию 17:06
Колесникову поместили в СИЗО 16:59
Маркировка питьевой воды станет обязательной с 2021 года 16:47
Правительство готово обеспечить всех пользователей госуслуг электронной подписью 16:47
Новая версия Lada 4x4. Сборка началась 16:41
"Быстро освоился": наблюдатель рассказала о быте Ефремова в СИЗО 16:34
Произведенные в Зеленограде онкопрепараты поступят в больницы уже в 2021 году 16:34
Путин поддержал идею по использованию оставшихся денег, выделенных туротрасли 16:23
Honda назвала цены на обновленный CR-V. Он стал значительно дороже 16:22
СК просит арестовать замминистра энергетики по делу о хищении более 600 млн 16:20
СМИ: Сериал "Ходячие мертвецы" закрывается 16:16
Эксперты БелАЭС подтвердили надежность системы безопасности станции 16:00
Столичный регион Греции охватили пожары 15:55
У побережья Нигерии пираты захватили в плен двух россиян 15:54
Новую велозарядку для гаджетов поставили на МЦД в Москве 15:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать в 2021 году
Как будем отдыхать в 2021 году
Какие прививки надо сделать этой осенью
Какие прививки надо сделать этой осенью
Задайте вопрос заместителю министра просвещения РФ Виктору Басюку
Задайте вопрос заместителю министра просвещения РФ Виктору Басюку
09.09.2020 16:34
Рубрика: Общество

Произведенные в Зеленограде онкопрепараты поступят в больницы уже в 2021 году

Текст: Любовь Проценко

Первую очередь фармацевтического завода "Биокад" ввели сегодня в эксплуатацию на территории особой экономической зоны в Зеленограде. Новое предприятие будет производить лекарства для лечения онкологических заболеваний.

Собянин оценил вероятность второй волны COVID-19

Осмотрев производство, мэр Москвы Сергей Собянин напомнил историю его создания:

- Это один из самых интересных проектов, реализуемый в рамках офсетного контракта. Что это такое? Прежде мы закупали лекарства по обычным контрактам. Они длились от нескольких месяцев до года. Затем заканчивались, и мы оставались при своих интересах, а производитель - при своих. Это никак не стимулировало долгосрочных инвестиций и развития медицинских технологий, фармацевтики и так далее.

Правительство Москвы выступило инициатором принятия федерального закона, который дает городу возможность заключать контракты под обязательства поставщиков не только поставлять лекарства, но и создавать суперсовременное производство.

Право построить первым такое предприятие и выиграл в конце 2017 года на конкурсе "Биокад", известный в стране своими инновационными препаратами для лечения рака, ВИЧ, гепатита, рассеянного склероза и других тяжелых заболеваний. Он обязался вложить в создание производства 3 миллиарда рублей инвестиций. Правительство же Москвы, в свою очередь, приняло на себя обязательства закупать у него выпускаемой продукции на 2 миллиарда рублей в год. Для строительства выбрали производственную площадку "Алабушево" в Зеленограде. Она является частью особой экономической зоны "Технополис Москва", что гарантирует новому предприятию существенные налоговые льготы.

Собянин назвал врачей героями

И вот готова первая очередь завода - по словам Собянина, одного из самых современных в России и соответствующего всем международным стандартам. Уже в ближайшее время московские клиники получат его продукцию - более 400 тысяч упаковок за 2021 год. В течение этого же года, уверен мэр, заработает и весь огромный комплекс, площадью более 40 тысяч квадратных метров. Плюсов в таком подходе у города несколько. Во-первых, отсутствие зависимости от импорта, который сегодня есть, а завтра его может не быть. Больным же лекарства нужны каждый день. Во-вторых, произведенные дома, в Москве, они значительно дешевле - в среднем процентов на 20 по сравнению с рыночными ценами. Ну и в третьих, немаловажное обстоятельство: это же еще и новые хорошо оплачиваемые рабочие места: в технополисе "Москва" заняты, как отметил Собянин, 1,8 тысячи человек. А к 2024 году численность работающих здесь увеличится до 5 тысяч человек.

В общем, выгоду свою столичные власти считать умеют. "Правительство Москвы заключило уже четыре офсетных контракта, - рассказал глава города. - На 70 миллиардов рублей, на десятилетний цикл". Причем, подчеркнул он, большая часть производств будет заниматься выпуском именно онкологических препаратов - самых дорогих, проблемных и меньше всех локализованных".

В регионах Общество Здоровье Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Правительство выплатит безработным родителям по 3 тысячи рублей на ребенка
Лавров раскритиковал действия Берлина
В ЦИКе рассказали об автоматизированной системе проверки подписей
За сутки в России подтверждено 5099 случаев COVID-19 в 83 регионах
Перевод всех госсервисов на портал госуслуг завершится к 2022 году
Ученый назвал три болезни, от которых надо делать прививки этой осенью
Станут ли блогеры новыми медиа