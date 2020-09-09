Произведенные в Зеленограде онкопрепараты поступят в больницы уже в 2021 году

Первую очередь фармацевтического завода "Биокад" ввели сегодня в эксплуатацию на территории особой экономической зоны в Зеленограде. Новое предприятие будет производить лекарства для лечения онкологических заболеваний.

Осмотрев производство, мэр Москвы Сергей Собянин напомнил историю его создания:

- Это один из самых интересных проектов, реализуемый в рамках офсетного контракта. Что это такое? Прежде мы закупали лекарства по обычным контрактам. Они длились от нескольких месяцев до года. Затем заканчивались, и мы оставались при своих интересах, а производитель - при своих. Это никак не стимулировало долгосрочных инвестиций и развития медицинских технологий, фармацевтики и так далее.

Правительство Москвы выступило инициатором принятия федерального закона, который дает городу возможность заключать контракты под обязательства поставщиков не только поставлять лекарства, но и создавать суперсовременное производство.

Право построить первым такое предприятие и выиграл в конце 2017 года на конкурсе "Биокад", известный в стране своими инновационными препаратами для лечения рака, ВИЧ, гепатита, рассеянного склероза и других тяжелых заболеваний. Он обязался вложить в создание производства 3 миллиарда рублей инвестиций. Правительство же Москвы, в свою очередь, приняло на себя обязательства закупать у него выпускаемой продукции на 2 миллиарда рублей в год. Для строительства выбрали производственную площадку "Алабушево" в Зеленограде. Она является частью особой экономической зоны "Технополис Москва", что гарантирует новому предприятию существенные налоговые льготы.

И вот готова первая очередь завода - по словам Собянина, одного из самых современных в России и соответствующего всем международным стандартам. Уже в ближайшее время московские клиники получат его продукцию - более 400 тысяч упаковок за 2021 год. В течение этого же года, уверен мэр, заработает и весь огромный комплекс, площадью более 40 тысяч квадратных метров. Плюсов в таком подходе у города несколько. Во-первых, отсутствие зависимости от импорта, который сегодня есть, а завтра его может не быть. Больным же лекарства нужны каждый день. Во-вторых, произведенные дома, в Москве, они значительно дешевле - в среднем процентов на 20 по сравнению с рыночными ценами. Ну и в третьих, немаловажное обстоятельство: это же еще и новые хорошо оплачиваемые рабочие места: в технополисе "Москва" заняты, как отметил Собянин, 1,8 тысячи человек. А к 2024 году численность работающих здесь увеличится до 5 тысяч человек.

В общем, выгоду свою столичные власти считать умеют. "Правительство Москвы заключило уже четыре офсетных контракта, - рассказал глава города. - На 70 миллиардов рублей, на десятилетний цикл". Причем, подчеркнул он, большая часть производств будет заниматься выпуском именно онкологических препаратов - самых дорогих, проблемных и меньше всех локализованных".